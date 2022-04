Ahome: Benéfica una cuarta vacuna contra el Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- La enfermedad del Covid-19 llegó para quedarse y por lo tanto, la vacuna contra este virus debe ser parte de esquema de vacunación de las personas, consideró Luis Pablo Urcisichi Osuna.

En ese sentido, el director de Salud Municipal consideró como benéfico el que se quiera aplicar ya una cuarta dosis como se ha dado a conocer desde el área de Bienestar, aunque recordó que se habla de una primera etapa para el personal de salud y los mayores de 60 años que ya hayan cumplido cuatro meses desde su tercera dosis.

"Es una enfermedad muy contagiosa y peligrosa y los registros es de que se tiene que estar vacunando cada 6 meses porque es una enfermedad muy contagiosa. Hay que vacunarnos".

De igual forma, dio a conocer que con la intención de llegar a todas aquellas personas que estén pendientes de cualquiera de la dosis de la vacuna contra el Covid, se tendrá una mesa de vacunación en las Ferias de Bienestar que se realizan en las colonias y comunidades pero también una que se instalará en las inmediaciones del Palacio Municipal.

"La vacuna de Covid la vamos a tener aquí en la Feria, la Jurisdicción Sanitaria me mandó unos vacunadores y en el Palacio tenemos otro módulo, en esta Feria la tuvimos íbamos a buscar que en las siguientes también esté disponible".

Precisó que los interesados en aplicarse este biológico que en este caso se trata de la AstraZeneca deberán presentar la CURP, la credencial de elector y el formato.

"No hay justificación para no vacunarse, el llamado es a que se vacunen para ir terminando con esta pandemia aunque sea la cuarta dosis, todo lo que diga el sector salud a nivel internacional háganle caso, no hagan caso de los mitotes de la calle, hay que aplicarse la cuarta dosis si se abre a la ciudadanía en general", destacó.