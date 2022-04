Ahome cumplió con el presidente de la República: Gerardo Vargas

Los Mochis, Ahome.- Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de hoy, pusiera como ejemplo a Sinaloa como un Estado con mayor número de votos en la jornada cívico electoral de Revocación de Mandato, Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, subrayó que se siente muy contento, muy feliz, por la gran participación de la sociedad ahomense, que se sitúo por encima de la media nacional, prácticamente llegamos al 20%, es decir, más de 65 mil personas salieron a emitir su voto.

En su mensaje de agradecimiento al pueblo de Ahome, el presidente municipal precisó “los ahomenses cumplimos de manera muy exitosa ante el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los ahomenses, los sinaloenses somos gente bien nacida, por lo tanto, muy agradecidos, votamos para que siga como jefe de las instituciones nacionales”.

Puntualizó “Desde aquí, desde Ahome, Sinaloa le damos un abrazo al señor Presidente de la República y por supuesto que seguiremos trabajando los postulados de la 4T, el pueblo pone, el pueblo quita”.

Con relación al desarrollo de la jornada cívico electoral, Gerardo Vargas Landeros afirmó que está se realizó “sin ningún incidente, sin el mínimo incidente, estuvimos muy atentos, con la policía municipal, estatal y las fuerzas federales vigilantes de que las 212 casillas, de los 90 puntos en donde se instalaron estuvieran con total tranquilidad, en ese sentido, nos podemos sentir muy tranquilos, porque parte del éxito que la gente saliera a votar es que hubo seguridad y tranquilidad plena”.

Reiteró “Es muy importante dar las gracias a los ahomenses, porque estuvimos arriba de la media nacional, una participación prácticamente del 20%, más de 65 mil personas que salieron a votar a favor de la Revocación de Mandato. De esta forma, Ahome felicita y le cumple al Presidente de la República”.

Después de que el Presidente de la República, pusiera a Sinaloa como ejemplo de mayor participación en la jornada electoral de Revocación de Mandato, durante su conferencia matutina la mañanera, el presidente municipal de Ahome afirmó esto “nos motiva y nos compromete, para que sigamos, con los postulados de la 4T, no mentir, no robar, no traicionar, estar cerca del pueblo y de las comunidades más vulnerables, ese es nuestro compromiso y estamos siguiendo su ejemplo señor Presidente de la República”.