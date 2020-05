Ahome, en etapa crítica por incremento de casos de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio de Ahome se encuentra en alerta, al igual que otros punto del estado de Sinaloa, debido al incremento que se ha tenido en cuanto a los casos positivos de Covid-19 que se confirman a diario, reconoció Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal atribuyó esta condición al relajamiento social que se han presentado en las últimas semanas, augurando que esto podría complicar aún más lo que podría ser la recta final de la contingencia.

Recomendaciones ante Covid-19

“Hemos visto un incremento de casos, una relajación de la ciudadanía, muchos no acatan las recomendaciones y las medidas que se deben tomar para protegerse y proteger a las familias. Nosotros hemos trabajado en hacer un trabajo de concientización muy fuerte y debo decir que a este momento creo que no hay una persona que no haya recibido información sobre esta enfermedad, sobre lo que es, lo que provoca”, indicó.

En ese sentido, dijo que se ha tratado de llegar al mayor número posible de personas para que sepan sobre las consecuencias de esta enfermedad del Covid-19, aunque lamentó que aún haya personas que se nieguen a aceptar que este padecimiento es una realidad y que, por lo tanto, deben de cuidarse.

“Todos los días vemos, escuchamos sobre todo de las medidas que debemos de realizar. Nosotros no podemos ni vamos a cansarnos de invitar a la ciudadanía para que acate todas las medidas e indicaciones higiénicas, como lo son el lavado de manos con agua y con jabón, el uso del gel antibacterial, el uso adecuado del cubrebocas cubriendo desde el puente de la nariz hasta la barbilla para poder cuidarnos adecuadamente”, asentó.

El funcionario municipal agregó es importante que también al momento de estornudar y toser se haga haciendo uso de la cara interna del brazo a fin de evitar la propagación de la saliva, un medio de contagio importante.

“Es importante también no escupir en el piso, hay que mantenernos saneados lo mismo en nuestros hogares que en nuestros trabajos. En eso cabe la limpieza de los espacios en donde colocamos nuestras manos, los barandales de las escaleras, las perillas de las puertas.”

Por último, insistió en que es importante mantener todas las medidas de sanidad porque esa es la única forma de no contagiarse de coronavirus, especialmente, ahora que se entró en una de las etapas más críticas en donde, de acuerdo a las estadísticas, las cifras de casos positivos parece no bajar.

Aquí es muy importante apostarle también al quedarse en sus casas, al no salir si no es necesario y si por alguna razón tiene que salir, hacerlo debidamente , cuidando todas las medidas de higiene”, enfatizó.

