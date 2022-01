Ahome entrará a la modernidad con RCR: alcalde Gerardo Vargas Landeros

Los Mochis, Sinaloa.- El objetivo de cambiar la empresa recolectora de basura, es llevar al municipio de Ahome a la modernidad, aseguró el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Durante una rueda de prensa, el funcionario municipal explicó que está empresa RCRWTE de México, S.A. de C.V. no solamente se mejorará el servicio que hoy se brinda sino que éste será a través de alta tecnología pues no solo los camiones no tienen motor, es decir, no contaminarán sino que la basura que junte será reciclada al 100 por ciento.

El funcionario municipal señaló que además, esta empresa de origen inglés no requiere de la construcción de un relleno sanitario como tal, pero sí de una planta cona tecnología necesaria para llevar a cabo el proceso de reciclaje que podría llevarle un lapso de un año.

Leer más: Se registran en total 26 candidatos a sindicaturas de Ahome

Gerardo Vargas Landeros aseguró que por este cambio el municipio no tendrá que pagar sino al contrario, esta nueva empresa pagará el 25 por ciento de sus ganancias con la basura que se recicle.

Asimismo aclaró que OPEcología seguirá en operaciones en tanto se concluyen los trámites legales para que RCR pueda estar en condiciones de iniciar.

"Esta empresa además de que está cotizando en bolsas internacionales nos está garantizando para que no nos vayan a dejar colgados con una póliza a través de banco de Londres que es de 50 millones de dólares ya inversión es de 150 millones de dólares, esa inversión se queda aquí", precisó.

De igual forma, aclaró que para esta contratación se requiere de un proceso de licitación; sin embargo, dijo que pro cuestiones de tiempo no se dio así justificando que también están en condiciones de una contratación directa pues este proceso no le generará una erogación al municipio.

Con respecto al destino de OPEcología, el alcalde ahomense señaló que se tuvo un acercamiento con los directivos a quienes se les solicitó mejorar el servicio reconociendo que están incapacitados por lo que al final aceptó salir del municipio.

"OP seguirá trabajando los próximos 12 meses, no tenemos ningún riesgo de que los vayan a tomar otra decisión, para que yo haga esos anuncios es porque está documentado, al final de cuentas no es que sea un trato de ellos (RCR y OP), la nueva empresa va a tomar la decisión de a quienes y cuántos va a contratar. Ellos (RCR) dijo que cualquier trabajador que quiera pasar con ellos podría hacerlo".

Leer más: Cancelan carnavales de Topolobampo y San Miguel Zapotitlán en Ahome

Cabe mencionar que en la sesión ordinaria de Cabildo celebrada la tarde de ayer, se aprobó por unanimidad la llegada de RCR como nueva empresa recolectora de basura, es decir, quedando por fuera OP.