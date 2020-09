Ahome mantiene tendencia a la baja en casos covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio de Ahome mantiene una tendencia firme a la baja en los casos de covid-19, pero este factor, en lugar de relajarnos, debemos aprovecharlo para no bajar a guardia, manteniendo todas las medidas preventivas y seguir disminuyendo los casos de la enfermedad, afirmó el doctor Francisco Espinoza Valverde.

Entrevistado sobre un posible regreso a clases, el director de Salud Municipal dijo que serán las autoridades federales las que marcarán el mejor momento para hacerlo, que será cuando el semáforo covid esté en verde, de acuerdo a los criterios que se han venido manejando, en el entendido que el municipio coadyuvará a las disposiciones que se emitan al respecto.

No bajar la guardia

Aclaró que el hecho de bajar el semáforo no quiere decir que no exista el riesgo de contagio, sino que es indicativo que se pudieran dar las condiciones para reanudar las actividades en las clases con una serie de medidas y protocolos sanitarios para dar este importante paso de la manera más segura.

Indicó que el estado sigue en semáforo naranja, pero tiene posibilidades de avanzar en esta etapa a una mejor posición; sin embargo, esta determinación la adoptarán las mismas autoridades federales con base a la situación que se presenta.

“Nosotros como municipio tenemos una tendencia estable, no ha habido aumento de los casos. Tenemos este día sólo 32 casos activos reportados por la Secretaría de Salud, lo cual es favorable, pero de ninguna manera podemos decir que hay que bajar la guardia, ya que esta tendencia a la baja es muy oportuna para que todos reforcemos las medidas higiénicas, como el lavado constante de manos, el distanciamiento físico y el uso de cubrebocas, en el entendido de que con estas medidas no solo nos protegemos contra covid-19, sino que también nos protegemos contra la influenza, otra de las enfermedades estacionales.”

Insistió que acatando y manteniendo todas estas medidas de prevención es posible disminuir las tasas de influenza, incluso se pueden tener un menor riesgo de contraer esta enfermedad, por lo que el llamado general a la población es para aplicarse la vacuna contra la influenza a partir de este mes de octubre.