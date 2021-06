Ahome merece unidad y respeto: Gerardo Vargas Landeros

Los Mochis, Sinaloa.- A unas horas de haber recibido la constancia de mayoría, el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros se dijo contento y agradecido por la oportunidad que los ahomenses le dieron en el pasado proceso electoral haciendo alusión a que es momento ha de generar unidad y respeto para lograr un mejor municipio.

Acompañado de algunos de su fórmula de regidores, la sindica procuradora electa Cecilia Hernández y diputados locales electos, Vargas Landeros ofreció una rueda de prensa en donde dio a conocer que a su llegada a la administración municipal habrá de buscar recursos para atender de lleno las principales necesidades de las familias, siendo éstas, los servicios básicos.

“Ya pasaron las campañas, ya pasó el cómputo y agradezco infinitamente que se haya actuado con objetividad. Ahome será otro, vamos a trabajar 24 horas del día, hay mucho que hacer en Ahome, la expectativa de que llegue un gobierno de Morena es muy alta y estoy seguro de que mis compañeros habrán de abocarse en ayudarme en sacar los pendientes. Tenemos que hacer muchas cosas, no a partir de noviembre sino a partir de ya, estamos trabajando en muchos proyectos productivos y ejecutivos, en grandes obras que tenemos que hacer en el tema de agua, de drenaje, de baches que buscamos incorporar al presupuesto federal del 2022 y poder comenzar a realizar las obras en cuanto podamos”, señaló.

Niega atentado contra Genaro

Cuestionado sobre los hechos registrados el pasado domingo, en donde imperó el miedo y la inseguridad, en dónde se registró un alto número de robo de urnas y agresiones físicas y verbales negando que gente de su equipo, como en el caso de Genaro García hayan sido víctimas de ataques como la tarde-noche del viernes se decía en las redes sociales.

“Genaro Garcia no ha tenido ningún problema, jamás, se los digo con conocimiento de causa, está atendiendo temas personales como está con su familia y estamos haciendo lo que corresponde, buscábamos que terminar el cómputo para comenzar a trabajar en los proyectos que estamos haciendo, Genaro es una pieza clave en lo personal, fue el coordinador de campaña y está sin ningún problema afortunadamente. Él estuvo en Culiacán atendiendo sus temas”.

Con respecto a que decidió no acudir al Consejo Municipal Electoral para recoger su constancia por temor a algún enfrentamiento, sostuvo que no había condiciones para ello.

“Por supuesto que no iba a ir solo, había muchísima gente que quería acompañarme y lo que menos quería era que fuera a ver alguna fricción, ustedes vieron qué tipo de gente estaba, entonces era gente que iba decidida a hacer algún daño entonces, que caso tenía que yo expusiera a la gente, estaban buscando un pretexto y no se lo dimos, tiene que haber civilidad en alguna de las partes”.

Con respecto al sentido de la gente que no coincide con su proyecto y que incluso, se pronuncian en contra, Vargas Landeros dijo que es necesario darle vuelta a la página independientemente cómo se actuó.

“No quiero averiguar, no quiero meterme en temas para no lastimar más a Ahome, en estos días la Social fue la que estuvo lastimada, es momento de que hagan (otros candidatos) el mejor de los esfuerzos, yo lo estoy haciendo, ellos tendrán su representación en el Cabildo y es la mejor forma de participar en la mejora del municipio. Tienen todo el de impugnar, la ley así se los permite y como respetuoso de la ley tengo que aceptar, mi respeto para todos”.

No auditará al municipio

Por último, el alcalde electo aclaró que una vez al mando del municipio, al menos de manera personal no tiene la intención de realizar una investigación al interior de la administración municipal.

“Yo no tengo duda que todos los servidores públicos tienen que rendirle cuentas a la sociedad, hay instancias que hacen ese trabajo entonces, que sean ellos los que tengan que asumir esa revisión, yo en lo personal no tengo nada que ver ni tampoco me voy a meter en temas que puedan meter ruido, al contrario, lo que menos queremos es cacería de brujas, hay que quedarnos como un mal sueño qué pasó pero con la casta siempre arriba”.

