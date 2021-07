Ahome pide respetar acuerdo de medidas extraordinarias para prevenir la propagación del Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- La autoridad municipal de Ahome pide a las cámaras de comercio, servicios, industria, a administradores de espacios públicos a la sociedad en general colaborar para respetar el acuerdo por el cual se dictan medidas extraordinarias para prevenir la propagación del virus del Covid-19, que emitió la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Sinaloa.

A través de un oficio, el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, hizo esta solicitud basado en lo dispuesto por los artículos 147 y 148 de la Ley General de Salud, mismos que de manera general establecen la obligación de los particulares de colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra las enfemedades epidémicas.

"Me permito solicitar su invaluable apoyo y colaboración para continuar promoviendo y fortaleciendo entre la población ahomense las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria, que de manera indicativa y no limitativa son del tenor siguiente: No acudir al trabajo o reuniones sociales con sintomas compatibles con Covid-19, para no ser un riesgo de potencial contagio para otras personas".

También pidió evitar las aglomeraciones y expuso que los aforos permitidos tratándose de espacios cerrados o al aire libre que presten actividades esenciales al público, deberán de reducir su aforo al 50 por ciento, y que el caso de espacios cerrados o al aire libre que presten actividades no esenciales, deberán reducir su aforo al 30 por ciento.

El el oficio emitido por el alcalde de Ahome se adjuntó una copia del acuerdo en mención para identificar las actividades esenciales y no esenciales.

Además de exhortar a que se sigan respetando todas las medidas sanitarias ya conocidas, informó que no se permite el acceso a establecimientos esenciales y no esenciales a niños menores de doce años.

Piden respetar las medidas extraordinarias para mitigar los contagios de Covid-19. Foto: Javier Padilla/Debate

"No omitiendo resaltar que las autoridades sanitarias de nuestro país no han decretado que la pandemia se superó, por lo que les ruego que continuemos trabajando de manera muy coordinada, con mucha conciencia y responsabilidad social, en la consecución e implementación de todas las medidas que protejan a nuestras familias", expuso el mandatario municipal.

