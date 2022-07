Ahome podría tener más hoteles y una fábrica más de arneses

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio de Ahome está en mira de grandes empresas de talla internacional que están interesadas en aterrizar grandes proyectos enfocados en el ramo hotelero y en la manufactura de arneses, presumió el alcalde Gerardo Vargas Landeros.

Al respecto, dijo que este interés es resultado del trabajo que se ha hecho en materia de crecimiento y desarrollo, pero sobre todo, del apoyo que se les ha brindado a las distintas inversiones.

“Todo esto significa que está detonándose el municipio, están viendo el potencial al Puerto de Topolobampo. Son empresas que tienen que tener nada más el visto bueno del Ayuntamiento, cumplir con toda la normatividad. Son hoteles de cadena internacional y es una fabrica de arneses francés” indicó.

En ese sentido, insistió en que Ahome es atractivo para grandes empresarios en donde destacó que se tiene el gas natural más barato del mundo, materia prima para hacer fertilizantes, metanol y una infinidad de productos.

“Ahorita llevamos dos hoteles en pláticas y esta empresa de arneses, son de cadena internacional, me piden que guarde los datos. Nuestro apoyo es en los estímulos fiscales, no es algo que vaya a inventar algo esta administración. En inversión la empresa de arneses hablaba de cuando menos 40 millones de dólares y el hotel estaba hablando de 200 millones de pesos”.

Por último, comentó que no están establecidas las zonas en donde se pudieran instalar; sin embargo, dijo que hay muchos puntos que pudieran servir para este fin.

Te recomendamos leer:

“Están viendo varias opciones, tienen ya convenios con dos ubicaciones muy importantes, esperan esta semana ya cerrarlos y tomar ya la decisión de donde será, no estamos hablando del Puerto de Topolobampo, estamos hablando de aquí en la ciudad. El Ingenio no tenemos permiso porque no está autorizado el Plan Parcial de Desarrollo, acuérdense que está en una situación de juicio mercantil pero no es la única parte que hay”.