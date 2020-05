Gobierno de Ahome rechaza a López Félix como coordinador de Morena

Los Mochis, Sinaloa.- En una actitud que consideraron los morenistas raya en lo increíble, el secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Fierro, rechazó el nombramiento de Ramón López Félix como coordinador de los regidores de Morena en el Cabildo por considerar falsa la firma del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

En una carta dirigida al nuevo integrante de Morena, quien renunció al Partido del Trabajo para sumarse a los trabajos de la fracción morenista en el Cabildo, el funcionario encargado de la política interna del gobierno de Ahome le expresa que pidió al líder nacional del partido que por conducto de su equipo de trabajo lo apoyen con la validación, alcance o confirmación del contenido del oficio que fue referido con fecha 28 de mayo.

De otra manera no será posible su incorporación a la coordinación del partido Morena, toda vez que no se ha acreditado hasta ese momento en la Secretaría del Ayuntamiento su militancia en dicho partido, “esto con el propósito de no incurrir en faltas o incumplimiento de los reglamentos correspondientes”.

Al respecto, la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, defendió el nombramiento, ya que el escrito está fundamentado con el Reglamento Interior del Ayuntamiento, artículos 24 Bis A, que estable que el regidor que renuncie al partido que pertenece podrá asociarse a otro a fin de que los grupos de regidores coadyuven el mejor desarrollo de las tareas municipales.

Dijo no explicarse el proceder del secretario Juan Fierro, cuando es un hombre de leyes.