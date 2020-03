Ahome regresa a la calma por coronavirus

Los Mochis, Sinaloa.-Desde la confirmación de un caso importado de coronavirus en Culiacán el pasado viernes, la población ahomense se mantuvo en alerta. Se registraron compras de pánico en farmacias, supermercados y tiendas departamentales de Los Mochis, por lo que se agotaron cubrebocas, geles antibacteriales, aerosoles desinfectantes y otros productos de limpieza.

Sin embargo, durante un recorrido el día de ayer se constató que la ciudadanía permanece en calma, la mayoría de las personas realizan sus actividades cotidianas con normalidad, sin usar cubrebocas.

Todo ha transcurrido con normalidad. Usamos gel antibacterial en el trabajo, pero siempre nos han brindado, desde antes de la contingencia, así que no fue algo nuevo", comentó Alicia.

Fueron pocas las personas observadas usando cubrebocas mientras transitaban por el primer cuadro de la ciudad, la mayoría de ellas lo utilizaban por indicación médica. "Yo tengo mucha gripe e infección en la garganta. Por indicación médica uso el cubrebocas, también como medida de prevención para no contagiar a los demás y evitar complicaciones", señaló Paty Dimas.

Regresa la calma

Las personas dejaron de procurar cubrebocas, geles y aerosoles, y la afluencia en las farmacias, que lucían abarrotadas un día antes, se normalizó.

"Pensamos que sería como el viernes, cuando tuvimos venta todo el día hasta que se nos terminaron los productos, pero no fue así. Hoy (ayer), ya no vino nadie, tampoco preguntaban si había o no, estuvo tranquilo; fue un día normal, venían clientes, pero a buscar medicamentos", expresó Ana, vendedora de Farmacias Guadalajara.

Algunos establecimientos se surtieron de estos artículos después de que se agotaron durante las compras de pánico registradas el pasado viernes, pero la ciudadanía dejó de solicitarlos.

"Desde el mismo viernes en la tarde nos surtimos de cubrebocas por la situación que se estaba viviendo; cuando se terminaron, seguía llegando la gente a buscarlos. Pero el día de hoy (ayer), estuvo tranquilo, ya no hubo compras de pánico. El gel antibacterial nos los surtirán el lunes", detalló Ernesto, vendedor de Farmacias del Pueblo.

El posible contagio de esta enfermedad causó angustia entre la población y pánico durante las compras el 28 de febrero, y aún existe desabasto de cubrebocas en algunas farmacias de la ciudad por el acaparamiento de los compradores.

«Desde el viernes se nos terminaron los cubrebocas y los geles antibacteriales. Venían personas y llevaban demasiados paquetes, por eso se nos terminaron muy rápido. Nos van a surtir hasta el lunes, pero ya no ha venido gente a procurar estos productos», expuso Irene, vendedora de Farmacón.

Cabe señalar que el subsecretario de Salud del Gobierno federal, Hugo López-Gatell, identificó como mitos la necesidad de desinfectar los hogares con cloro para prevenir la enfermedad y el uso de cubrebocas para impedir el contagio, pues sobre este último recurso dejó en claro que solo en personas con síntomas es efectivo, siempre y cuando se sigan una serie de indicaciones en su uso, en donde se evite en todo momento el contacto de las manos con el rostro y que el lavado de las manos con agua y jabón sea frecuente.

El llamado, tanto por parte de autoridades de salud a nivel federal como estatal, es evitar las compras de pánico.

Aeropuerto de Los Mochis

Grupo aeroportuario se prepara

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que administra el de Los Mochis, informó este fin de semana estar preparado ante cualquier eventualidad producto del coronavirus.

A la espera de recibir indicaciones precisas sobre el protocolo a seguir en los aeropuertos por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el Grupo confirmó que cuenta con cámaras termográficas que permiten medir la temperatura corporal a distancia, y adquiere materiales y equipo adicional para enfrentar cualquier contingencia.

Terminales y aeropuerto operan con normalidad en Ahome

Luego de la confirmación de tres casos de coronavirus importados a México, uno de ellos en Culiacán, tanto el Aeropuerto Internacional de Los Mochis como las diferentes centrales de autobuses de la ciudad operan con normalidad.

Se constató que no se implementaron cercos sanitarios al ingresar a las centrales de autobuses, únicamente se estableció como medida preventiva el uso de gel antibacterial, mientras que en el interior del aeropuerto de Los Mochis también se brindaba gel antibacterial a los pasajeros.

Cuestiona cómo México enfrentará al coronavirus

El expresidente Felipe Calderón cuestionó al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, si con recortes presupuestales y subejercicios en salud, México va a enfrentar la pandemia de coronavirus.

A través de un mensaje en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa acusó que López Obrador puede utilizar los subejercicios en salud para dar ese dinero a programas de pago en efectivo y que están cobrando vidas.

En su publicación, Calderón le exigió al presidente López Obrador que se dé cuenta y rectifique. [Reforma]

Descartan contagios en Durango y Guanajuato

Las Secretarías de Salud de Durango y Guanajuato informaron que los casos sospechosos de coronavirus que se analizaban en estas entidades fueron descartados, luego de que las pruebas diagnósticas resultaran negativas.

"Se hace de su conocimiento que, en seguimiento a los protocolos epidemiológicos que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tras las pruebas realizadas a una personas de género masculino de 30 años de edad que presentaba síntomas relacionados con el COVID-19, se confirmó que los resultados son negativos", informó la Secretaría de Salud de Durango en un comunicado. [Reforma]