Ahome sigue en alerta por Covid-19: no hay condiciones para reactivación

Los Mochis, Sinaloa.- Debido al incremento que se ha dado en los últimos días en cuanto a los casos positivos de Covid-19 en Ahome, el municipio se mantiene en alerta y, por lo tanto, no existen condiciones para la reactivación de establecimientos no esenciales.

Francisco Espinoza Valverde, director de Salud Municipal, dijo que es necesario que la ciudadanía no baje la guardia en cuanto al tema de protección, pues es esa la única manera de detener los contagios.

Preocupación

“En estos momentos continuamos en la alerta máxima. Estamos en una situación de máximo riesgo de contagio de la enfermedad y esto no nos permite salir a la nueva normalidad, es decir, estamos en la fase tres, estamos en un alto nivel de ocupación hospitalaria, de tal forma de que no existen las condiciones para poder abrir negocios que no sean esenciales”, precisó.

El funcionario municipal comentó que aún se mantiene el protocolo de instalación de filtros en diferentes puntos de la ciudad a fin de detectar cualquier caso sospechoso de este virus.

“Los filtros continúan trabajando de la manera habitual entre 18 y 20 filtros al día. Se están realizando apoyados con Seguridad Pública, Protección Civil y Salud Municipal. Se está tomando la temperatura, se realiza un breve cuestionario con preguntarse relacionadas sobre la enfermedad del Covid.”

De igual forma, dijo que se concientiza a las personas para que sólo vaya una persona en el automóvil o que sus ocupantes lleven cubrebocas y lo más separados posibles.

“Además se le concientiza para que sólo salgan a realizar las vueltas más esenciales como la compra de víveres, de medicamento, a las consultas médicas. Es importantísimo hacerte saber que en este momento continuamos en la alerta y es mejor quedarse en casa”, destacó.

Intensifican filtros en Ahome y en El Fuerte deciden retirarlos

Durante los últimos dos meses y medio, el municipio a través de la Dirección de Salud Municipal, Protección Civil y Seguridad Pública han redoblado esfuerzos en los filtros sanitarios que se instalan en puntos estratégico en la ciudad de Los Mochis; sin embargo, en el municipio de El Fuerte hace algunos días la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal decidió retirarlos por el calor, aunque los casos van en aumento.

De acuerdo a las autoridades, la intención de los filtros es detectar casos sospechosos de Covid y evitar así contagios masivos de esta enfermedad.

