Ahome tendrá un diputado que atienda al pueblo, afirma Bernardino Antelo

Sinaloa.- Por primera vez durante un evento público, el candidato priísta a diputado por el tercer distrito en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper habló del deseo que tuvo de participar por la presidencia municipal en esta contienda electoral, dijo que si bien es cierto, ha trabajado desde hace años para ello, la decisión se tomó en su partido, para que asumiera la candidatura Marco Antonio Osuna Moreno y desde ese momento, reafirmó su compromiso con el PRI y con los ahomenses, decidiendo darle todo el respaldo, para que ambos, al lado del candidato a gobernador Mario Zamora y de Agustín Peña, candidato a diputado federal, triunfaran contundentemente.

Delante de una gran cantidad de habitantes que manifestaban una gran decepción por las alzas continúas al gas y a la gasolina, que no se han querido regular desde el Gobierno Federal, Berna Antelo señaló que eso es justamente Morena, mentiras y promesas incumplidas, son diputados locales y el federal, alcaldes y funcionarios que nunca ya regresaron a estas comunidades.

“En los gobiernos del PRI, construimos las escuelas que ustedes tienen aquí, pusimos los dispensarios médicos, creamos el IMSS y el ISSSTE, y para quienes no podían estar dentro de estos sistemas de salud, creamos el Seguro Popular, el cual ya no existe porque así lo definieron los de Morena”, recalcó.

Expresó que no hay lugar a donde llegue a saludar o visitar, donde la gente no se queje de un abandono total, se quejan no nada más de los precios del gas o la gasolina, se quejan de una infinidad de problemas de fugas de aguas negras, la falta de agua potable, alumbrado, calles hechas pedazos.

Por otra parte, vecinos de este lugar lamentaron la falta de medicamentos tanto en el IMSS como en el ISSSTE, ya que antes se batallaba con estos pero se conseguían, ahora solamente les dicen que tienen que comprarlos por fuera, porque no ya no habrá.

Berna recordó que cuando fue diputado federal, le tocó aprobar la Ley para otorgar un apoyo económico al Adulto Mayor, algo con lo que ahora Morena pretende hacer campaña y hasta amenazar con que se les quitará si no votan por ellos, lo cual es falso, ya que partido que llegue tendrá que continuar con estos apoyos porque están en la Constitución.

“En Sinaloa no queremos que nos regalen las cosas, queremos que nos pongan donde hay un trabajo digno para ganarnos el sustento y enseñar a nuestros hijos e hijas, a ser grandes hombres y mujeres trabajadores, empresarias, médicos, ingenieros, todos unos profesionales, y eso de querer venir a vernos la cara, no se lo vamos a permitir”, señaló.

Antelo Esper dijo que los tres partidos, el PRI, PAN y PRD, van juntos en esta coalición “Va por Sinaloa”, porque no se puede tolerar que Morena siga estando ahí, causando más daño todos los días.