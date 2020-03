Ahomense paga a Japama por una obra y queda inconclusa

Los Mochis, Sinaloa.- Cansada de soportar los fétidos olores que despiden las aguas negras en su domicilio desde noviembre del 2019, Carmen Granados solicitó la intervención de la autoridad municipal para que atienda sus peticiones.

Denunció que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) dejó una obra inconclusa frente a su vivienda, ubicada por la calle Melchor Ocampo, entre Niños Héroes y Emiliano Zapata, en la colonia Insurgentes.

“Se me tapó el drenaje adentro de mi casa y así estuve como un mes hasta que decidí cambiarlo, volví a poner toda la tubería nueva. Cuando quisimos conectar contraté a un particular para que me limpiara la descarga, pero me dijeron que la red del drenaje estaba colapsada y no se podía poner la descarga”.

Denunció que pagó a la Japama un monto que asciende a 6 mil pesos con el compromiso de pagar el resto en dos pagos más durante los meses de enero y febrero del 2020.

“En Japama me dijeron que debía pagar más de 10 mil pesos para la descarga, pagué lo que me indicaron y lo demás me lo pidieron en dos pagos; cuando se dieron cuenta de que la red estaba colapsada, dejaron la zanja abierta”.

Cobran obra inconclusa

Argumentó que pese a que la obra quedó inconclusa, en los recibos del agua aparece el cobro por el concepto de los trabajos que aún no han realizado.

“Me cobraron 10 mil 763.98 pesos por la reposición de descarga domiciliaria y la ruptura y reposición de pavimento, pagué 6 mil y el resto venía incluido en los recibos en dos pagos parciales de 2 mil 381.99 pesos cada uno, a pagar en enero y febrero del presente año, pero no los pagué porque no terminaron la obra”.

Manifestó que no pagará el monto de los cargos que adeuda a la paramunicipal hasta que la obra quede concluida.

No están trabajando, me dicen que no tienen maquinaria. Mi exigencia es que vengan a terminar la obra

Aseguró que en otras viviendas de la colonia ubicadas por la calle Melchor Ocampo también tienen problemas como consecuencia del drenaje colapsado.