Ahomenses consideran excesivo el aumento de la calcomanía

Los Mochis, Sinaloa.- El aumento al refrendo vehicular o calcomanía correspondiente al año 2020 ha provocado el descontento de la ciudadanía.

“Me están diciendo que cuesta más de mil 500 pesos, es una injusticia, por un papelito tan chiquito, pero son cosas de gobierno. Se me hace que está muy elevado el incremento, pero con lo que yo opine no se va arreglar nada”, expresó José de Jesús Mejía.

Los cobros elevados en los trámites vehiculares han generado inconformidad entre los contribuyentes.

“Me perece elevado, no se me hace justo porque a cambio de lo que voy a pagar no recibo nada. Las calles están llenas de baches, los drenajes están colapsados, no veo ningún avance, ni buen servicio del gobierno a cambio de lo que estoy pagando”, señaló Ernesto Yáñez.

Incremento elevado

Los automovilistas consideran excesivo el incremento del refrendo correspondiente al año 2020.

Está muy caro, es mucha la diferencia, me dicen que son más de mil 500, es bastante”, recalcó Jesús Martínez.

Aseguran que en comparación con años anteriores, el monto de la contribución estatal a pagar es exagerado.

Algunos contribuyentes pagaron 784 pesos con el descuento y ahora pagarán mil 591 pesos.

“Es muchísimo lo que estamos pagando. Me parece demasiado elevado, uno está acostumbrado a pagar cierta cantidad y ahorita se incrementó hasta más de mil 500 pesos”, indicó José Luis Jiménez.

Algunas personas están a la espera de la aprobación del descuento para realizar el trámite.

“En enero vine a querer pagarla y me dijeron que habría un descuento entrando el mes de febrero; por eso vengo ahora, porque siempre pago los impuestos a principios de año, pero no lo voy a pagar, es un abuso”, indicó Francisco Peña.

Hay quienes se resisten a pagar el costo de la calcomanía, que asciende a los mil 591 pesos por unidad.

“Ahorita no la voy a pagar, seguiré esperando el subsidio; me parece exageradamente alto, es muy caro, es bastante; debo pagar mil 591 pesos. Venía a pagar, pero está muy caro en comparación del año pasado”, resaltó Silvia Medina.

Esperan que baje

José Antonio Lugo Guerrero, titular de oficina Los Mochis de Recaudación de Rentas, explicó que si bien el costo de las calcomanías para este año 2020 se incrementó de los mil 400 a los mil 591 pesos por unidad, para el caso de los vehículos anteriores al 2011 en los próximo días podría autorizarse una disminución en el costo, una vez que se apruebe la Unidad de Medida de Actualización (UMA).