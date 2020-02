Ahomenses critican a regidores por el aumento de 10 mil pesos

Los Mochis, Sinaloa.- A una sola voz, ahomenses se pronunciaron en contra del reciente aumento de sueldo que se autoaprobaron los regidores del Cabildo local.

A través de un sondeo realizado por EL DEBATE, los ciudadanos criticaron a ediles y los calificaron de “irresponsables y rateros” al considerar que sólo buscaron su propio beneficio y que algunos denunciaron que aunque han buscado ayuda de los servidores públicos, estos no se las han dado.

Críticas

Tal es el caso de Sergio Jiménez, una persona de la tercera edad que vive en la colonia Jiquilpan, quien dijo que hace algunos meses fue a la oficina de Regidores a buscar el apoyo para la compra de un medicamento y la realización de unos estudios, pero no tuvo respuesta favorable.

Para ganar más sí son buenos, pero para ayudar qué tal. Yo ya fui una vez a pedir ayuda para un estudio que me mandaron hacer del Hospital General y me dijeron que no tenían, que fuera a Salud, y pues ahí tiene que no me hice el estudio porque no tuve dinero