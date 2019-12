Ahomenses rechazan aumento al agua potable 

Los Mochis, Sinaloa.- El aumento de 2.14 pesos que hará la Japama en el recibo del agua a partir del mes de enero, no es bien visto por los ciudadanos mochitenses, pues argumentan que aunque sean dos pesos al mes no deja de ser un incremento que terminará afectando el bolsillo de las familias ahomenses.

"Esta situación la vemos muy mal porque de a tiro nos están dejando abajo las autoridades en todos los sentidos, y porque 2 pesos pues no dejan de ser 2 pesos, y pues con esto yo creo que el año nos va a pintar peor con puros aumentos, sobre todo para la gente de bajos recursos", comentó la usuaria Guadalupe Ortiz.

Por el mismo tenor el ciudadano mochitense Jorge Osuna, mencionó que si este incremento va a servir para que la Japama ofrezca un servicio de mejor calidad, estaría a favor.

"Pero si las cosas van a seguir igual, estoy en desacuerdo porque continúa el mismo problema del drenaje colapsado y los socavones, y si sólo va a ser para enriquecimiento de algunos, pues entonces lo veo mal", expuso.

Asimismo, Octavio Lugo, también mochitense, expresó que está en desacuerdo con esta alza en la tarifa del recibo del agua porque hay gente que apenas tiene para comer.

"Es poquito lo que se sube, pero ese tipo de incrementos no nos lleva a nada, y de poquito en poquito pues somos muchos ciudadanos. Además de que lamentablemente no se hacen las cosas como son para que el ciudadano viva correctamente, porque si se utilizará el recurso correctamente no estuviéramos pasando por esta situación del problema de drenajes".

De igual manera, la ciudadana ahomense Guadalupe Lugo, comentó que el aumento es alto, porque en su caso paga un recibo de 187 pesos al mes y el agua ni se utiliza porque la familia trabaja todo el día.

"Ya tiene como un año que el recibo me está llegando así, y estos aumentos nos afecta demasiado porque se supone que las cosas iban a bajar y están subiendo".

Añadió que si las cosas se hicieran bien, no sería mucho el incremento.

Ayer la Japama anunció que a partir del primero de enero, la tarifa del agua, drenaje y saneamiento tendrá una indexación por ley del 2.97 por ciento, lo que equivaldrá a dos pesos con 14 centavos, es decir que el recibo de 141.41 pesos pasará a 143.55 pesos al mes.