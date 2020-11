Ahomenses reclaman servicios públicos y obra a Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- Un mal sabor de boca ha dejado el gobierno de Manuel Guillermo "Billy" Chapman Moreno a los ciudadanos del municipio de Ahome.

Aunque el presidente municipal no aparece en la lista del INE del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por la violencia política, de lo que lo ha acusado la síndica procuradora Angelina Valenzuela y que podría inhabilitarlo para contender y, en cambio, ha manifestado tener aspiraciones para el proceso electoral del 2021, algunos ciudadanos comentaron que de aparecer en las boletas electorales el próximo año no votarían nuevamente por él.

Manifestaron que el alcalde Billy Chapman no ha hecho nada de obra por el municipio de Ahome para ser reelecto y algunos dijeron que ni lo conocen.

“No volvería a votar por el alcalde de Ahome porque no se ha dado a conocer y no se ha visto nada bueno en el municipio. Como ciudadano ya no volvería a votar por él. Por Chapman, definitivamente ya no”, manifestó Euleterio Fábregas, ciudadano mochitense.

Por el mismo tenor, Lidia Soto, también mochitense: “Yo no votaría por él porque no ha hecho nada bueno por el municipio. Queda descartado totalmente. Al alcalde le faltó de todo un poco, las calles están bien feas, el alumbrado está igual. Nos hace mucha falta el alumbrado en Canteras y parques. No hay obra en la ciudad”.

Dijo que el alcalde también ha quedado a deber en seguridad pública, ya que este sector de la ciudad de Los Mochis es muy inseguro. “La inseguridad está muy fea, nos han estado robando mucho ahí (robo en casa habitación)”.

Sin acciones

Asimismo, Marco Ramos, vecino del fraccionamiento El Dorado, comentó que están muy descuidadas las calles y están a oscuras por falta de lámparas, además del drenaje colapsado, por lo que no votaría por Billy Chapman. Se dijo desilusionado del alcalde de ahomense.

“Yo no volvería a votar por el alcalde porque en realidad no ha hecho buenas funciones. No ha hecho nada bueno por el municipio”, expuso José Alfredo López, de la colonia Bachomo.

Problemas acumulados

Tajantemente, Felipe de Jesús Valenzuela Leyva, habitante de la Villa de Ahome, expresó que no volvería a votar por el presidente municipal por todos los problemas acumulados que tiene el municipio.

“Tenemos tantos problemas acumulados, que teníamos la esperanza que con el cambio íbamos a mejorar. Hay gente que no tiene ni para un taco porque no hay coordinación del Ayuntamiento con la gente que verdaderamente ocupa el apoyo. Me doy cuenta de tantas deficiencias en nuestra ciudad y nuestro municipio de Ahome”.

Expresó que a Billy Chapman le falta tener la autoridad que se requiere para gobernar el municipio de Ahome. "Desde que inició hay una campaña del PRI y el PAN, pero hasta para eso se requiere inteligencia y a él le está faltando inteligencia y lo están sobrepasando, y para acabarla de amolar, él colabora con los errores garrafales que se le van con todo a darle en la torre”.

Comentó que todos sus errores más temprano que tarde le van a repercutir.

Respecto a las denuncias que ha hecho la síndica procuradora Angelina Valenzuela por violencia política en razón de género contra el alcalde, el ahomense destacó que a todo individuo que atente contra la integridad de la mujer se le debe castigar porque la mujer se merece todo el respeto.

Celebra inhabilitación

Por su parte, el representante del Partido Acción Nacional (PAN) de Mazatlán, Roberto González, celebró que el presidente de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, fuera inhabilitado.

Aunque esto aún no se da de manera oficial, puesto que no aparece en la lista de personas inhabilitadas por el INE para contender por un puesto de elección popular el 2021, el líder partidista comentó que se debe ser estrictos con los alcaldes misóginos que lo único que hacen es violentar en razón de género a las mujeres en área política.

“El pueblo de Ahome tiene que celebrar la decisión, ojalá y Mazatlán lo aplique igual, porque también tenemos aquí a un alcalde de la misma naturaleza, son igualitos y los peor del caso es que no lo acepten”, expresó Roberto González.

El líder del PAN en Mazatlán espera que también se investigue al presidente de Mazatlán, pues también ha ejercido la violencia de género contra la síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño; sin embargo, ninguno de los dos alcaldes aparecen en la lista oficial publicada por el INE.