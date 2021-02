Ahomenses reúnen fondos para comprar la caldera del Ingenio Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el desinterés del Ayuntamiento de Ahome por rescatar la caldera y otros vestigios históricos del Ingenio Mochis, la sociedad mochitense ha empezado a reunir fondos para comprar la caldera número 10 al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera, Sección 12.

El historiador Alfredo Salazar Hermosillo, a quien los dueños y el apoderado legal del Ingenio Mochis han dado su confianza y facultades para emprender esta labor, expresó que ha sido tanto el desinterés de las autoridades municipales encabezadas por Billy Chapman, que hasta la Compañía Azucarera de Los Mochis tuvo que entablar un concurso mercantil para entregar un terreno en pago del adeudo del impuesto predial (19 millones de pesos), porque ellos sólo querían dinero en efectivo, y ahora buscan rescatar la caldera porque tampoco la quisieron comprar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El rescate de la caldera número 10 del ingenio, explicó, se debe a que era la que generaba la energía suficiente para mover al ingenio.

Entonces, si tú quitas la caldera, se despersonaliza el espacio. Junto con las chimeneas son la fuerza motriz. Y debe quedar como vestigio histórico del inicio de Los Mochis. Incluso funciona, puede echarse a andar y volver a tener el silbato que daba la hora, como un símbolo de Los Mochis”.

Donación a la mitad

Explicó que a raíz de que los propietarios del ingenio hicieron que el Ayuntamiento tomara el terreno en pago, se buscó que el municipio se quedara con la caldera, que la compraran al sindicato, pero como no les interesa la historia a nadie en esta administración, Alejandro Elizondo está donando la mitad, y la otra mitad deberá juntarse con el apoyo ciudadano para pagarla.

Alfredo Salazar, historiador. Foto: Debate

En cuanto a algunas declaraciones del director del IMAC, Víctor Carrazco, de que harían lo posible por rescatar lo histórico, Salazar Hermosillo lo dudó, pues el funcionario nunca mostró interés por nada de la historia de Los Mochis.

Desde un principio el equipo de Chapman, como Corona, Ayala, se negaron rotundamente por el rescate. Ellos solo querían dinero”.

Leer más: Cabildo declara patrimonio histórico el terreno del ingenio azucarero de Los Mochis

Tras los rumores que llegaron al señor Guillermo Elizondo Collard de que miembros de la Comhiscu dicen que está involucrado en los asuntos del ingenio y lo culpan de ser dueño de la caldera, Salazar Hermosillo los invitó a que se acerquen y se enteren de la realidad.

“Ni es del ingeniero Elizondo Collard ni es del ingenio, ni es del municipio. Es del sindicato, de los trabajadores, y hay que comprársela para que no la entreguen como fierro viejo. Su hijo Alejandro Elizondo Macías es quien la está rescatando y poniendo la mitad de la caldera para que pueda pagarse la otra mitad al sindicato de los trabajadores.”

Salazar Hermosillo especificó que en estos momentos y con la autorización del consejo y apoderado legal del ingenio está recibiendo aportaciones de la ciudadanía para el rescate de la caldera escocesa.

Es decir, la caldera será del municipio pero por iniciativa ciudadana y del propio ingenio. “Ahorita está abierta la invitación para quien se quiera unir a la causa”, dijo el exasesor de Chapman.

Julio de 2014. La última zafra marcó el descenso de lo que fue el inicio y un icono para el municipio de Ahome: el ingenio azucarero de Los Mochis. Foto: Debate

Antecedente

El historiador narró lo que han hecho para el rescate: “La historia se inicia cuando el concurso mercantil termina y deberán ser entregados los terrenos del ingenio con una superficie de casi 4,300 metros cuadrados, donde se encuentran algunos de los iconos históricos de la factoría, en pago de los impuestos prediales por parte del ingenio al municipio de Ahome.

“Por motivo de mi constante intervención en este proceso judicial, también fui enterado como asesor de la presidencia municipal de Ahome en su momento para darle seguimiento a los trámites de entrega. Mi primera conversación con el presidente Billy Chapman como su asesor en historia y cultura fue un fracaso. Dijo que esos terrenos de la fábrica de azúcar estaban muy enredados y que él no los quería.

“Curiosamente, días después de la negativa de recibir los terrenos en pago de los impuestos prediales, le permite a una constructora entregar un terreno en Topolobampo para pagar el mismo impuesto. Entonces los apoderados legales del ingenio solicitaron una entrevista con la tesorera, Ana Ayala. Después de largas, finalmente accedió a recibir a los abogados. En su momento, la intervención de la tesorera Ayala fue una vergüenza. Dijo:

No me interesa recibir el terreno, quiero dinero”.

31 de octubre 2020. A través de un contrato mercantil, el Juzgado Quinto de Distrito ordena al Ayuntamiento recibir el terreno por adeudo de predial. Foto: Debate

Leer más: Billy Chapman da marcha atrás y dice que terreno del ingenio azucarero no se venderá

“Tras una larga plática también la tesorera recibió la información de que la caldera que se encuentra en el terreno en cuestión no va incluida en la negociación del terreno (como tampoco las cuatro chimeneas que se pueden recuperar), ya que le fue vendida a un comprador foráneo por la cantidad de un millón quinientos mil pesos como fierro viejo propiedad en ese momento del sindicato, quienes fueron los que realizaron la venta de dicho tesoro industrial e histórico.

Guillermo Chapman tampoco entendió el valor de la caldera, que de ser retirada del sitio original quedaría sin más valor el equipo restante como son las chimeneas. Al final me pidió que lo viera con su colector de los dineros, Paúl Corona, quien me pidió las especificaciones de la caldera, información que le fue entregada para su revisión con el presidente municipal. Muchas veces más solicité que fuera adquirida por el municipio para que no fuera entregada a su comprador. La negativa siempre fue contundente.

“Antes de la recepción del terreno, mandó a su asesor Moisés Cadena para intimidar al juez, diciendo que el presidente Chapman tenía influencias con el magistrado Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en la Ciudad de México. En el intento fallido de amedrentar al juez, se dio la entrega. Personal del Juzgado Quinto de Distrito ordenó recibirlo en octubre de 2020. Cuando supieron que había prensa, acudió el alcalde con su equipo. Y todavía a la salida agradeció a su equipo por haber logrado el rescate de los terrenos. Estaba tan molesto, que incluso ahí dijo que posiblemente lo vendería. Después, afortunadamente rectificó. El Cabildo después lo declaró patrimonio histórico. Ahora queremos rescatar la caldera y las chimeneas.”