Ahomenses se suman a #El 9 Ninguna se Mueve

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como se había anunciado. El día llegó. Era tiempo de alzar la voz pero sobre todo hacer notar que la presencia de las mujeres es fundamental en los hogares, escuelas, trabajos, en las calles, comercios, en cada espacio.

Ayer, Los Mochis se sumó a la campaña nacional “#El 9 Ninguna se Mueve” que hizo que el país entero se sumara a este grito de respeto hacia las mujeres.

Esperanza López, vecina de esta ciudad, dijo que la exigencia de respeto va mucho más allá de una campaña como esta que se dio en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Unidas

No sólo hablamos de una campaña en donde no salgamos a trabajar o que no mandemos a nuestros hijos a las escuelas, más bien creo que lo que se busca es hacer conciencia sobre la importancia que tenemos en la sociedad como mujeres, porque a veces no nos valoran y en especial los hombres, creen que nosotros somos menos y no es asi

Asimismo, indicó que hoy en día es necesario marcar un precedente ante la violencia que ha imperado en contra de las féminas, pues en la mayoría de los casos, los ataques han sido con alevosía.

“Claro que se tiene que hacer algo, las cosas no pueden seguir así. Solamente aquí en Sinaloa, ¿cuántas mujeres no han matado en los últimos meses? y no ha sido porque anden mal, sino por las mismas parejas que han sido las que las atacan y acaban con sus vidas. ¿Cómo le podemos llamar a eso? Eso es un abuso y creo que si nos unimos todos, podemos lograr grandes cosas”, abundó.

Por su parte, Guadalupe Mejía Castro, vecina de la colonia Tabachines, comentó que es tiempo de que las autoridades tomen cartas en el asunto y dejen de minimizar los ataques en contra de las mujeres, pues agregó que lo único que eso provoca es más violencia.

“Lo que tienen que hacer las autoridades es resolver el grave problema de violencia, no es posible que no tengamos la seguridad de salir a la calle por miedo a que personas desconocidas nos hagan daño, aunque esto no sólo es por personas desconocidas verdad, sino a veces por las mismas parejas o por la misma familia, eso es todavía más doloroso. Por eso exigimos justicia y por eso decidimos no salir a trabajar para que se note nuestra ausencia”, asentó.

De igual forma, Esthela Pacheco sostuvo que en lo único que difiere es en esos movimientos y manifestaciones que afectan a terceros.

Yo estoy de acuerdo con que exijan justicia, con que las mujeres se tienen que respetar, que nadie las debe de tocar si no quieren, si no están conscientes, pero creo que para pedir respeto hay formas; no pueden estar destrozando oficinas, iglesias, propiedades privadas para pedir respeto cuando no respetan a los demás

Empresas se unen

Ante esto, muchas empresas se sumaron a este paro de laborales.

Al respecto, Jorge López Valencia, presidente de Coparmex, informó que de las empresas socias a este organismo, sólo el 10 por ciento tuvieron asistencia total al área laboral, el 20 por ciento de las empresas lo hicieron de manera parcial, algunas hasta el 50 por ciento de las colaboradoras no asistieron o trabajaron hasta el mediodía.

“En el 70 por ciento de las empresas, sus colaboradoras no se presentaron, la mayoría de ellas tenían el apoyo de su patrones de pagarles el día. De las empresas relacionadas con el sector salud, todas acudieron con un distintivo de color morado. En dos instituciones bancarias (Banamex y Banorte) permanecieron cerradas en apoyo al paro”, puntualizó.

Por último, consideró que la convocatoria al paro surtió un importante efecto, lo cual se puede interpretar como un sentido reclamo; primero, a la sociedad en general para que los derechos de la mujer sean respetados desde el hogar.

El reclamo es también hacia las autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia, porque los hechos delictivos van en ascenso y no hay castigo para quienes violentan los derechos de la mujer y por consiguiente de la sociedad en general

Raíz del movimiento

El movimiento “El 9 Ningu-na se Mueve” nació en el mes de febrero por un co-lectivo mexicano, las Brujas del Mar, originarias de Ve-racruz, quienes invitaban a un paro nacional ayer 9 de marzo al considerar que era una forma de protesta para visibilizar los tipos de violencia de género.

LOS DATOS

Comercio

Muchos de los establecimientos de la ciudad estuvieron cerrados, en su mayoría son atendidos por mujeres.

Soledad

El primer cuadro de la ciudad lució prácticamente solo. El llamado en esta campaña era no salir de su casa si no era necesario.

Gobierno

En muchas oficinas del gobierno estatal y municipal la presencia de mujeres fue casi nula, los hombres tomaron la batuta.

Própositos

Lo que buscó con esta campaña fue crear conciencia sobre la importancia del trabajo y la presencia de las mujeres.