Ahomenses viven entre aguas negras: Ariel Aguilar

Los Mochis, Sinaloa.- Gran parte de la población del municipio de Ahome vive su día a día entre aguas negras y enfermedades que estas les provocan, denunció el dirigente del Comité Municipal del PAN, Ariel Aguilar Algándar.

Al respecto, el líder del blanquiazul en Ahome arremetió en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, a quien acusó de estar más enfocado de sus asuntos personales que en resolver los problemas de la ciudadanía.

“En el recorrido que hemos estado haciendo como Partido Acción Nacional en las colonias y comunidades hemos notado que hay un grave problema en los servicios públicos. Ayer (martes) estuvimos en la colonia Estrella y particularmente en Colima y Tamaulipas, en donde tienen tres meses con el drenaje azolvado y las calles brincándoles el agua negra”, indicó.

En ese sentido, dijo que los colonias de dicho asentamiento viven entre la pestilencia que las fugas de drenaje sanitario general.

“Viven entre la pudrición, viven entre el estiércol; sin embargo, creo que eso no es lo grave: los vecinos de esa colonia ya hicieron el reporte hace más de tres meses y Japama no les ha atendido; la señora que denuncia incluso ya tiene problemas en la piel debido a las aguas negras que están brincando en esta colonia popular”, abundó.

Gravedad

Aguilar Algándar comentó que de igual forma, hace algunos días estuvieron en Los Virreyes en donde es todo el fraccionamiento el que tiene azolvado el drenaje.

“Incluso, se pueden ver las alcantarillas están rebasadas, los pozos de visita están llenos de aguas negras y la Japama aún con reporte en mano aún no ha podido solucionar el problema. Eso me llama mucho la atención, esa parte de sensibilidad, de compromiso que se tiene del presidente Chapman porque aun teniendo un presupuesto de 150 millones de pesos destinado para el mantenimiento de la red sanitaria, no ha podido atender el problema.”