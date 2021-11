"Ahora dicen que están enojados porque les dejamos 500 pesos en las cuentas, a mí no me dejaron más que deudas": Nubia Ramos

El Fuerte.- La ex alcaldesa de El Fuerte comentó que sin un peso, ahora con la nueva administración morenista, la CFE reconectó el servicio de energía a todas las plantas de agua potable porque el tema era político

"Ahora dicen que están enojados porque les dejamos 500 pesos en las cuentas, a mí no me dejaron más que deudas, ya quisiera que me hubieran dejado 500 pesos en las cuentas", expreso Nubia Ramos Carbajal.

La ex presidenta municipal de El Fuerte, hizo estos comentarios durante su participación en la 23 Asamblea del PRI realizada en El Fuerte.

Ahí, también comentó que no asistió a la toma de protesta de Gildardo Leyva porque no iba a legitimar al nuevo gobierno morenista.

"Y saben porque no fui a tomar protesta, porque yo no voy a legitimar un gobierno que llegó cómo llegó".

También expresó que el tema del agua potable era político porque la CFE no aceptó los millones que le ofrecían para que les reconectara el servicio de energía eléctrica a las plantas potabilizadoras, y ahora con el nuevo gobierno, sin un centavo, están conectadas todas las plantas de agua potable.

"No es casualidad que, terminando nuestro periodo de gobierno, sin un peso, sin un centavo, se conectaran todas las plantas de agua potable, cuando nosotros ofrecíamos millones de pesos para la reconexión y nunca lo aceptaron, porqué, porque el tema era político, completamente era político".

Nubia Ramos también comentó que mucha gente a la que se invitó a la asamblea, no acudió porque están molestos porque los corrió la nueva administración.

"Muchos están enojados porque le dijeron a dios, y que gracias a que eran priistas están molestos porque los corrieron, y qué esperaban, qué se quedaran, claro que no, llegaron gracias a un gobierno del PRI".

Leer más: Muy poca afluencia en el módulo de vacunación de Los Mochis para adolescentes con comorbilidad

La ex alcaldesa de El Fuerte añadió que va a seguir estando con el PRI y que no está esperando ninguna oportunidad laboral de ningún gobierno que no sea de su partido.

"Y vamos a estar aquí firmes, luchando hombro a hombro, agradecida con mi partido por las oportunidades que me dio".