Aíslan a doctor que atendió a paciente positivo de Covid-19 en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- La paciente que dio positivo al coronavirus recientemente fue atendida en un lapso de no mayor de 5 minutos en una clínica ubicada en La Constancia, El Fuerte; sin embargo, como medida preventiva, el establecimiento fue cerrado hasta que las autoridades de Salud determinen que no existe ningún riesgo para la ciudadanía.

Entrevistado al respecto, el doctor Renzo Mendívil, quien recibió a la paciente de 53 años de edad, quien, dijo, llegó con ciertos síntomas que lo alertaron, después de ordenarle un estudio con carácter de urgente, se determinó enviar a un hospital para su tratamiento.

Protocolo

“Yo la miré el día miércoles pasado. Le checamos la oximetría, se estaba saturando, los pulmones los escuché con flemas, le mandé a hacer una radiografía urgente. Cuando me mandan la radiografía por imagen, le sugerí hospitalización porque arrojaba neumonía, le hablé al médico internista y decidieron hospitalizarla”, explicó.

Asimismo, comentó que fue el viernes por la tarde cuando se le notificó que había dado positivo al Covid-19, por lo que se decidió no dar consultas.

Comentó que él hasta el momento no ha presentado ningún síntoma, pero aun así se mantiene en aislamiento total como medida preventiva.

A mí me aíslan 14 días, gracias a Dios estoy asintomático y ahora esperaré las indicaciones de la Jurisdicción”, indicó.

En espera

En ese sentido, comentó que en este momento se encuentra en espera de las acciones que se van tomar del Sector Salud.

“Toca desinfectar. Aquí el paciente duró muy pocos minutos, no la tuve internada ni en observación, el único lugar que pisó es el consultorio, no hubo ningún instrumento infectado, algún cuarto. No es así, el paciente traía cubrebocas. Mientras la Jurisdicción no lo autorice, la clínica permanecerá cerrada”, abundó.

También te puede interesar:

Cierre de comercios en Los Mochis no impide que ciudadanos salgan a la calle

Inspeccionan que urbanos de Los Mochis cumplan con medidas ante Covid-19

Salud Municipal de Ahome lleva ayuda a vulnerables ante Covid-19