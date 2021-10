"Al cáncer hay que ponerle buena cara": Bertha, paciente en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Aun cuando sabe que enfrenta quizá el mayor reto de su vida, Bertha no permite que la tristeza y el miedo se apoderen de ella.

La vecina de esta ciudad de Los Mochis hace apenas seis meses fue diagnosticada con cáncer de mama, y aunque es reciente la noticia, dice que al día de hoy se siente agradecida con Dios y la vida por tener la fuerza, las ganas y el empuje para hacerle frente a este padecimiento.

“Tengo 63 años y hace apenas seis meses que me detectaron el cáncer, estoy en tratamiento y ahí la llevo; ha sido difícil pero ahí la llevo”, dijo.

Diagnóstico

Con una entereza envidiable dijo sentirse contenta de contar con el apoyo de su familia en esta lucha, especialmente el de su hija, quien al final del día es su principal motor.

“Es muy importante que te apoye la familia. Cuando me dieron el diagnostico me asusté mucho, pensé que estaba sentenciada y ahorita me siento más tranquila porque estoy llevando el tratamiento y me he sentido muy bien. Nunca me había checado. Me comenzaron unos dolores y ahí fue cuando fui al doctor, yo no tenía la cultura de checarme”, reconoció con evidente sentimiento de culpabilidad.

Es por eso que invitó no sólo a las mujeres sino también a hombres y personas jóvenes para que se chequen de manera constante, pues precisó que ese hábito hace la diferencia.

“Que se chequen cada seis meses, cada que puedan, ahorita hay mucho apoyo, del DIF, del Seguro, de mucha gente. Yo pensé que el cáncer le daba a personas de cierta edad pero no, yo tengo 63 años y aquí estoy.”

Lucha

De igual forma, hizo hincapié en que ante cualquier adversidad, incluida la enfermedad como lo es el cáncer de mama, se debe de poner la mejor de la cara, pero sobre todo, gran fuerza.

“Yo siempre he estado así: alegre, fuerte, optimista, nunca me he decaído. Tiene mucho que ver el ánimo. Me ha tocado ver compañeras que se van para abajo muy rápido pero entre todas nos damos ánimos. Al cáncer hay que ponerle buen ánimo”, relató.

Leer más: Ampliación San Fernando de Los Mochis tiene parque lineal de 3 mdp

Bertha Sepúlveda fue una de las afortunadas de la campaña “No te rindas, no estás sola” del Sistema DIF con la donación de una peluca, la cual indica que la hará sentirse más segura. “Me siento muy bien, feliz porque nos invitaron a esta entrega de pelucas.”