Al menos 10 comercios de Los Mochis cerraron de forma definitiva por la pandemia de coronavirus

Los Mochis, Sinaloa.- Al menos 10 comercios de Los Mochis cerraron sus puertas de manera definitiva debido a las graves pérdidas económicas que tuvieron durante la contingencia por el Covid-19.

Héctor Hallal Zepeda, comisionado de la Asociación de Comerciantes Organizados de Los Mochis, dijo que la situación a la que se enfrentaron los oferentes el tiempo que los negocios permanecieron sin operar generó crisis entre los empresarios que al final tomaron la decisión de cerrar de forma definitiva.

“Nosotros en ACOM nada más tenemos un registro como de 200 comerciantes, pero desgraciadamente más de 10 ya cerraron, no aguantaron tres meses de gastos sin tener ingresos. En estos 20 días que tenemos de operación las ventas las hemos tenido en un 20 o 30 por ciento porque no hay dinero, hay que ser realista”, señaló.

En ese sentido, comentó que al reactivar, pero con horario y días restringidos, no abonó para la recuperación del sector, por lo que aceptó que el que se extienda un poco el margen de operación es un avance, aunque recalcó que esto no dejará buenas números al menos en un corto plazo.

“Al quitarnos la venta de los fines de semana nos generaba más problema porque son los mismos gastos y no vendes de lunes a viernes, creo que esto nos va a permitir reactivarnos un poco, pero sobre todo, nos podrá ayudar a que no cierren más negocios, especialmente restaurantes y algunos comercios pequeños que no aguantaron los gastos. Desgraciadamente no tenemos el porcentaje de gente que cerró, pero basta con dar un recorrido por la ciudad para que vea que hay mucho negocio cerrado”.

Hallal Zepeda agregó que aquellos comercios que permanecen abiertos es porque tuvieron que hacer algunos ajustes y hasta recortes de personal.

“Hay que ser honestos, al menos el pequeño comerciante no tenía para pagar los gastos, al menos la nómina de tres meses, que fue el tiempo que permanecimos cerrados, cómo le haces para pagarle a un gran número de empleados, así como los impuestos, incluso hay quienes con el afán de permanecer activos tuvieron que endeudarse pidiendo préstamos bancarios”.

Por último, consideró que las autoridades municipales deben de considerar permitir abrir los negocios de 8:00 a las 20:00 horas para que así el comerciante considere en qué tiempos le va mejor con las ventas, es decir, no necesariamente abrirán todo ese margen de tiempo.

