Alarma por aglomeraciones el fin de semana en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El desbordamiento social registrado el fin de semana sin duda prende los focos rojos y pudiera representar un riesgo de posible rebrote de casos de Covid-19 en el municipio, reconoció Francisco Espinoza Valverde.

El director de Salud Municipal lamentó la decisión de los ahomenses de salir de sus casas sin importar el riesgo que esto representa debo que Ahome se mantiene en color rojo.

“Un momento de esparcimiento puede ser propicio para contagiarse del virus y llevar esta enfermedad a nuestros hogares, a nuestra familia y podemoos causar una enfermedad grave a nuestros familiares que tengan algún factor de riesgo que pudean desarrollar una enfermedad grave o incluso, pueden llegar a fallecer", destacó.

Un gran número de ahomenses realizaron salidas con motivos recreativos. Foto: EL DEBATE

Asimismo, el funcionario municipal recordó que el hecho de que se haya autorizado la apertura de los centros recreativos, plazas comerciales y comercio local no significa que la ciudadanía puede andar libremente por la calle.

“El hecho que estén abiertos lugares recreativos y muchos otros comercios no es una invitación abierta para que pueda ir la ciudadanía, la sugerencia, la invitación que hemos estado haciendo desde el Ayuntamiento y desde Salud Municipal ha sido quedarse en cada, no salir si no son vueltas esenciales como la compra de víveres, medicamentos o a las consultas médicas, la invitación es a seguir quedándose en casa, cuidarse mucho, no bajar la guardia”, señaló.

