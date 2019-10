Alarman 17 casos de hepatitis en escuelas del ejido 1 de Mayo, en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Son alrededor de 17 casos de hepatitis tipo A los que se han presentado en las escuelas del ejido 1 de Mayo, 14 de la primaria Día del Trabajo y 3 del kínder Luz María Serradell.

Los primeros casos se registraron desde el 13 de septiembre en la escuela primaria y los últimos 15 días en el jardín de niños.

La situación ha alarmado a los padres de familia, quienes denunciaron que la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) y la Secretaría de Salud minimizan el problema.

Tomarán el kínder

Ante la preocupación, el acuerdo entre las madres y padres de familia fue tomar hoy, a las 8:30 horas, las instalaciones del kínder para que se suspendan las clases y evitar la propagación de la enfermedad entre los niños.

“Vamos a tomar la escuela porque dentro de estos 15 días ya van a salir los niños que están enfermos y ya uno como mamá o papá se va a dar cuenta si están enfermos o no, y no van a venir a contagiar a más niños. Para mí es la mejor opción no traerlos a clases”, dijo Beatriz Yucupicio, madre de familia del kínder Luz María Serradell.

Cuidados. En el kínder Luz María Serradell cerraron los bebederos e implementaron un cerco sanitario para evitar el contagio. Foto: EL DEBATE

De acuerdo a lo que les han comentado las autoridades de Salud, los síntomas de la enfermedad se presentan a partir de las dos semanas de haber adquirido el virus.

“Tomaremos la escuela con la inquietud de una epidemia muy fuerte que no le están tomando mucha importancia tanto la SEPyC como el Sector Salud, ya que dicen que el hepatitis es una enfermedad muy común, que no pasa nada, porque así nos lo hacen entender, y sí es algo para nosotros peligroso, ya que son niños pequeños, para nosotros sí es preocupante y qué necesidad hay de que sigamos con este problema, cuando se pueden tomar acciones. Están minimizando la situación”, mencionó Dolores Castillo, también madre de familia de este plantel.

Destacó que tomarán el kínder para que la SEPyC les ponga un poco más de atención.

Acciones

Yolanda Chicuate López, directora del jardín de niños Luz María Serradell, informó que el primer caso que se presentó fue el 17 de octubre, y después de 15 días han surgido dos casos más.

“De inmediato se pidió y solicitó ayuda de la Jurisdicción Sanitaria. Hicimos las medidas que ellos nos indicaron, nos dieron una plática, instalamos el cerco sanitario a la entrada de la puerta con el gel antibacterial”, expuso.

Añadió que han tenido limpieza continua en el plantel.

Dijo que a raíz de los tres casos de hepatitis, la asistencia al kínder ha bajado notoriamente, pues de 115 niños están acudiendo alrededor de 35, ya que por prevención los padres no los envían.

Añadió que están esperando indicaciones del Sector Salud para que les notifiquen cuál es el paso a seguir, y que están esperando indicaciones de las autoridades correspondientes, así como la visita de la Coepriss.

En el caso de la Escuela Primaria Día del Trabajo, donde se siguen presentado casos de hepatitis desde septiembre y ya van 14, el director, Alejandro Mendoza, mencionó que desde que se registró el primer caso también establecieron el cerco sanitario.

“Ahorita tenemos varios casos, pero algunos niños ya se reintegraron. Esos se alivian y vienen otros. Ahorita tengo registrado 14 casos. De esos ahorita están en diferentes etapas y están por regresar tres niños, cuatro están en la etapa intermedia y dos que apenas nos acaban de informar”, dijo.

Cifras oficiales

Al respecto, Omar González, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, comentó que el registro actual es de 7 casos de hepatitis confirmados en la primaria, y dos en el kínder, y uno más en la que se encontró en la ciudadanía, al hacer las revisiones pertinentes.

El funcionario dijo que por el momento se desconoce qué originó la enfermedad, pero el mecanismo de contacto es fecal y oral, por consumir alimentos contaminados que estuvieron en contacto con heces fecales.