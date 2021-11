Alberto, un pescador de Los Mochis con madera de actor de teatro

Los Mochis, Sinaloa.- Alberto Morales Campas es originario de la ciudad de Los Mochis. Es artista de teatro de corazón y comerciante de pescados y mariscos por necesidad.

Alberto desde hace más de 15 años atiende un local de venta de pescados y mariscos en el Mercado Independencia, actividad que realiza porque de esa misma manera sus padres pudieron darle el sustento a él y a sus hermanos.

Comentó que desde que tenía 20 años de edad, cuando estudiaba la preparatoria, incursionó en un taller de teatro y posteriormente continuó participando en obras en muchos de los estados del país.

“A mí me gusta andar de vago, no me casé ya que soy un hombre de espíritu libre, me gusta eso de la artisteada, ya que es algo que me gusta hacer, pues conozco muchos de los estados y ciudades gracias al teatro”, aseguró.

Sus planes

Alberto dijo que en la actualidad, en el puesto de pescados y mariscos solamente lo atiende él, ya que sus hermanos tuvieron la oportunidad de estudiar o dedicarse a otro oficio, “pero como yo no formé una familia sigo en esta actividad que por lo menos me da para comer y pagar mis deudas”.

“Sobre todo me da para pagar mis impuestos y que los diputados tengan su sueldo para que manden a sus hijos a estudiar al extranjero”, resaltó luego de soltar una sonora carcajada.

A sus 59 años de edad, precisó que el por su propia cuenta se autojubilará para dedicarse a lo que más le gusta: el teatro.

“Yo dentro de tres años me veo al 100 por ciento dedicándome al teatro, sobre todo porque ya tenemos vista la obra que vamos a montar, y que si bien nos va, recorreremos algunos estados del país. Se trata de un niño que es hijo de pescadores, así como de familia, que por generaciones atrás se han dedicado a la captura de especies del mar, pero que él no quiere dedicarse a la pesca, sino al teatro, por lo menos esa es la idea principal”.

El comerciante aseguró que ya le dedicó muchos años de su vida a la venta de pescados y mariscos, por lo que ya es tiempo de realizar a tiempo completo lo que le gusta.

“A mí me gusta y me apasiona el teatro. Es por ello que ya decidí retirarme, pues el teatro es lo mío y si además me pagan por hacer lo que me gusta, mejor. Nuestro grupo está inactivo por la pandemia (de Covid-19), pero el próximo año comenzaremos a reunirnos para comenzar a poner en escena nuestras obras de teatro”.