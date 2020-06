Alcalde Billy Chapman acepta realizar Sesión de Cabildo el miércoles

Los Mochis, Sinaloa.- Después de haber hecho la solicitud de manera oficial varias ocasiones y haber tenido respuesta negativa; el miércoles el Cabildo ahomense sesionará de manera extraordinaria.

Raúl Cota Murillo, coordinador de la bancada priísta comentó que fue el pasado lunes cuando se le notificó sobre esta Sesión de Cabildo, la cual será privada.

“Será en el sentido de privada, atendiendo las medidas de contingencia que se han estado generando en el municipio. La Sesión será este miércoles a las 11:00 horas en el Salón de Cabildo”, indicó.

El regidor comentó que entre los temas que se abordarán está la propuesta de los regidores del tricolor que es en relación a modificar las sesiones ante contingencias.

“Entre otros puntos se estará analizando la propuesta del PRI con motivo de poder estar sesionando a distancia cuando la situación y las circunstancias así lo exijan, esto en el sentido de que no se esté deteniendo el aparato del Ayuntamiento y sobre todo, tomar en cuenta y consideración cada una de las circunstancias no permitan las aglomeraciones, pero que tengamos a salvo de manera reglamentaria el derecho de poder estar sesionan do los regidores con los debidos cuidados que debemos de tener”, explicó.

Cota Murillo vio con beneplácito la aceptación del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno el que haya accedido a sesionar, pues recordó que existen temas que son de interés y que aún con la contingencia no pueden detenerse.

“Es un tema que aplaudimos el que se esté sesionando, y el que se le esté dando cumplimiento a la Ley Orgánica Municipal y en cuanto a tocar los temas adicionales que se habían planteado en un inicio pues solamente eso se pudiera hacer en asuntos generales pero esta es una sesión extraordinaria, en donde sólo se abordarán los temas establecidos”.

