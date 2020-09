Alcalde Billy Chapman actúa siempre contra la ley: regidores

Los Mochis, Sinaloa.- El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, actúa en todo momento en contra de la ley y una muestra es la imposición de Pável Castro Félix para que este continúe al frente del Órgano Interno de Control, coincidieron regidores del Cabildo.

Fernando Arce Gaxiola, regidor del PAS, dijo que lo único que busca el alcalde es preparar su salida, es decir, dejar a personas que puedan cubrirle la espalda cuando deje el cargo sin importar que en ese transitar violenta la ley.

“Están tratando este tema (postulación de Pável) que no tiene fundamentos legales y coincido con quienes han dicho que Billy Chapman está preparando su retirada. Hablando específicamente de este tema, de primera instancia no tuvieron por qué haberlo subido al orden del día. Existe una ratificación de las atribuciones de la síndica en la sentencia del Teesin y de la Sala Regional de Trife que ratificó las atribulaciones de la síndica”, señaló.

Comentó que de acuerdo al artículo 38 de la Ley indica que el alcalde puede proponer a todo su personal, específicamente al tesorero y el secretario, que serán ratificados por el Cabildo, pero en donde no puede disponer es de los elementos que dependen de la Sindicatura de Procuración.

“Él (alcalde) no puede proponer. Lo que estamos viendo en Ahome es que el lema no debería ser Escribiendo una Nueva Historia sino Escribiendo una Historia Violenta porque todos los días están tratando de violar la ley inducidos por el presidente municipal y aquellos que los acompañan. No se necesita mucho, solo saber leer y escribir para poder entender la claridad de la ley”, abundó.

Por su parte, Gerardo Amado Álvarez, regidor de Morena, consideró que esta administración municipal va en sentido contrario de la cuarta transformación dado que se conduce por las vías incorrectas, violentando la ley.