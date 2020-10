Alcalde Billy Chapman asume 'dosis' de responsabilidad en situación irregular de la Japama

Los Mochis, Sinaloa.- Una dosis de responsabilidad aceptó asumir el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, en la situación del quebranto de los 91 millones de pesos que se detectaron en la auditoría que se le realizó a la Japama. Dijo que él es el responsable de la política y la administración pública municipal.

El alcalde Billy Chapman comentó esto, después de haber sido cuestionado sobre las declaraciones de Jorge López Valencia, consejero de la paramunicipal y presidente de Coparmex Los Mochis, quien dijo que el principal responsable del manejo de la Japama es el presidente municipal, ya que no se mueve un solo peso en la paramunicipal si Guillermo Chapman no lo autoriza.

"Está clarísimo que el responsable de la política y la administración pública municipal es obvio el alcalde. El presidente municipal siempre va a llevar una dosis de responsabilidad en cualquier situación que suceda anómala, o irregular en la administración pública o en el gobierno municipal, eso está más que obvio", expuso.

Al respecto, el alcalde también destacó:.

En lo que no está en lo absoluto de acuerdo el presidente municipal es que él haya robado como lo insinúa ese individuo o ese sujeto del sector empresarial".

Referente al término de los diez días que los consejeros de la Japama dieron para que se subsanen las observaciones resultantes de la auditoría, Chapman Moreno comentó que todo el equipo administrativo de la Junta de Agua Potable está enfocado en eso para que se den las explicaciones de esos malos manejos que hubo en materia económica y financiera de los recursos de la Japama.

"Todo el equipo tiene esa instrucción, esa indicación de trabajar lo más fuerte posible para que nos entreguen y nos den respuesta a todas esas anomalías irregulares que se detectaron a través de las auditorías: la financiera y operativa, de la Junta de Agua Potable".

El alcalde de Ahome sostuvo esta mañana un desayuno conmemorativo a su segundo informe de gobierno, donde se reunió con algunos de sus funcionarios, síndicos municipales y representantes de diversos sectores. Foto: Debate

Añadió que es muy importante que corran estos días días para tener todos los documentos y poder hablar con mayor apertura y dar una información más precisa y profunda de lo que ha sucedido en la Junta de Agua Potable.

"Lamentablemente no debemos nosotros informar de todo lo que sucede en materia legal o jurídica, pero ya se ha actuado contra algunos ex funcionarios o ex servidores administrativos de la Junta de Agua Potable. Ya hay procesos que están corriendo y que una vez que concluyen en el Órgano Interno, seguramente irán a otras áreas competentes del estado mexicano para que se implemente la justicia debida y correcta contra estos malos individuos contra estos malos funcionarios que hicieron mal uso de los recursos financieros y económicos de la Junta de Agua Potable", comentó.

Aspectos del evento donde Billy Chapman dio su segundo informe de gobierno. Foto: Debate

El alcalde aseguró que si existen las condiciones y los elementos indispensables para poder proceder penalmente contra estos estos funcionarios, lo hará hasta las últimas consecuencias.

"Es mi obligación ir hasta las últimas consecuencias y no solamente lo estoy diciendo de palabra, creo que ya existen antecedentes. Este presidente municipal ya ha presentado en varias ocasiones fuertes irregularidades de manejos económicos financieros de anteriores administraciones a la anterior de Billy Chapman".

Agregó que el principal objetivo es recuperar los 91 millones de pesos para poder fortalecer las finanzas de la Japama.