Alcalde Billy Chapman luce chaleco de marca de más de 6 mil pesos

Los Mochis, Sinaloa.- Sorprendieron en verdad. En cuanto bajaron la escalera de Palacio Municipal de Los Mochis, empezaron los flashazos y a compartir las fotografías.

El exgobernador Mario López Valdez dice que fue como cualquier ciudadano a pagar el impuesto predial de su casa.

El alcalde, como siempre, no quiso hablar con la prensa, pero resulta que además de llamar la atención que haya subido a la oficina del alcalde Billy Chapman, no sólo a pagar sus impuestos, sorprendió que lucieran una prenda abrigadora de la misma marca, que no cuesta cinco centavos.

En la fotografía se puede ver que es un chaleco de la marca Arc’teryx Atom, que en la página de Mercado Libre se ofrece a 6,889 pesos.

El chaleco se vende en Mercado Libre a $6,899.50

¡Qué “Cuarta Transformación!, ¿Y dónde está el político de centro izquierda?, dijeron algunos mochitenses que se encontraban en Palacio.