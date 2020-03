Alcalde Chapman da falso discurso sobre austeridad: partidos

Los Mochis, Sinaloa.- La actual administración municipal que encabeza Manuel Guillermo Chapman Moreno lo único que ha dado es un falso discurso en materia de austeridad y eso ha quedado demostrado en los gastos excesivos que se han dado a conocer, entre ellos los constantes viajes que realiza el alcalde, declaró Raúl Cota Murillo.

El coordinador de la bancada priista del Cabildo ahomense criticó al mandatario municipal por gastar altas cantidades en sus salidas del municipio, especialmente porque a la fecha no se ha visto reflejado la atracción de recursos de la Federación.

No hay resultados

“Recordemos que no es el primer derroche que se da a conocer de la administración municipal. Está la compra de celulares, por ejemplo, y esto si nos vamos a sacar un poco de la historia pues estos viajes curiosamente los hace cuando salen problemas fuertes. Supuestamente la justificación es para gestionar y hasta el día de hoy que del gobierno federal no hemos recibido ningún recurso, a diferencia del estado que es de quien hemos recibido.”

Asimismo, adelantó que como ha venido sucediendo, el alcalde junto con el responsable del Órgano Interno de Control, Pável Castro, y otros funcionarios, pudieran nuevamente salir a denunciar a exfuncionarios con el único propósito de evadir la denuncia por los gastos excesivos en viáticos.

Críticas

Por su parte, Ariel Aguilar, dirigente del Comité Municipal del PAN en Ahome, reprobó el gasto que ha ejercido el alcalde en los viajes efectuados en este primer año.

“Los viajes que está haciendo no han traído ningún beneficio al municipio, es un gasto ocioso, Billy Chapman no ha tenido la capacidad de poder gestionar un peso extra de la federación para obras en el municipio. Los gastos que hace es un dinero tirado a la basura y que no se ha obtenido ningún beneficio, esto demuestra a un administrador que no sabe”, destacó.

Por último, pidió a la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites intervenir en el caso y realizar las investigaciones pertinentes a fin de que esclarezca en qué se ha gastado el dinero el alcalde en esta primera etapa de su gobierno.

Para entender...

Hasta 17 mil pesos diarios gasta Billy Chapman en viajes

Hasta 17 mil 440.01 pesos diarios ha gastado el presidente municipal Manuel Guillermo Chapman Moreno en uno de los viajes que realiza para reuniones de trabajo o para fortalecer relaciones públicas en Ciudad de México, Sonora o Baja California, según documentos oficiales de la Plataforma Nacional de Transparencia del Municipio de Ahome.

Según información oficial, este recurso está distribuido en cuatro trimestres, donde se informa sobre los gastos de representación o viáticos que realiza cada dependencia municipal.