Alcalde Gerardo Vargas Landeros garantiza la recolección de basura en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El servicio de recolección de basura en el municipio de Ahome se dará aunque no se tenga la certeza si será por OP Ecología, otra empresa o el mismo Ayuntamiento, sostuvo Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde de Ahome aclaró que será un tema que se tendrá que resolver de inmediato, esto ante la posibilidad de que OP incumpla con el contrato al contar aún con un relleno sanitario propio, lo que podría desencadenar en la cancelación del convenio.

“No te preocupes, el problema lo vamos a solucionar ya sea con nosotros, con otra empresa, con lo que sea. La sociedad puede estar bien traquila, les vamos a dar hasta un mejor servicio, pudiera ser otra empresa, hay que revisar los números, ahorita lo primero que tenemos que hacer es que independientemente de los números, es que la gente tenga una satisfacción de que se les está recogiendo la basura”, abundó.

El funcionario municipal señaló que los empresarios, en este caso, de OP debieron preocuparse con anterioridad para resolver el tema del relleno sanitario.

“No se porque pudieran estar inquietos, porqué no se preocuparon antes por el mal servicio que dieron, todos fueron testigos de las expresiones de la sociedad ahomense que no estaban llevando a cabo bien la recolección de la basura y quiero decirles que en su pago van al día, no hay retraso en eso pero si en el servicio”, indicó.

Cuestionado sobre si el municipio estaría dispuesto a continuar con el pago por la renta del relleno sanitario dijo que habrá que revisarse con detenimiento para pasarlo después por Cabildo. “La sociedad no quiere un ultimátum, quiere resultados”.

Por último, aclaró que de cancelarse el uso del relleno sanitario, OP seguirá obligado a continuar brindando el servicio de recolección de basura pues para eso tiene un convenio.

Leer más: PASA está abierta a recibir propuesta para recolección de basura en Ahome

“Ahí es en donde nos tendríamos que sentar con ellos, son quienes tienen que esperar a que se les notifique y acudir con nosotros, ahorita estamos esperando a que nos avisen que ya les notificaron sobre la resolución final del Juez”.