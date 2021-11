Alcalde Gerardo Vargas Landeros pide a OPEcología salir a recolectar la basura en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El municipio no es el responsable de la acumulación de basura pero sí quien tiene la obligación de dar una solución, declaró el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Entrevistado sobre la molestia generalizada por el tema de la basura recordó que ante la imposibilidad de OPEcología de brindar el servicio, el Ayuntamiento tuvo que "entrar al quite" y brindar el servicio con los elementos con los que cuenta.

"Por supuesto que no es el municipio el responsable pero sí somos quienes tenemos que dar la solución eso sí me queda claro, pero vuelvo a lo mismo, porqué la empresa OP que tiene la concesión no está saliendo a la ciudad a recolectar la basura, ellos tienen un compromiso de traer 25 camiones en la calle y cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento traían 17 nada más y no haciendo en su trabajo, hoy nada más traen cinco en la calle y levantando la basura que ellos tienen contratada con particulares y no la basura que tienen contratada con el Ayuntamiento, hablan y salen a la luz pública y piden perdón al alcalde, porqué al alcalde", señaló.

En ese sentido, pidió a la empresa OPEcología solucionar el tema del uso del relleno sanitario pues recordó que tienen de plazo hasta este 4 de diciembre de lo contrario, podrían quedar fuera del municipio.

"Tenemos hasta el día 4 para nosotros tomar decisiones sobre la empresa OP pero está muy fácil, ahorita en la mañana lo decía, porqué apenas está levantando la basura y quién dijo que no lo hiciera, nadie le dijo que no lo hiciera, que mejor que lo haga junto con nosotros y la ciudad estuviera limpia pero el tema es que no quieren hacerlo entonces por lo tanto tenemos que hacerlo nosotros pero para el 4 ya tendremos que tomar acciones jurídicas", abundó.

Gerardo Vargas Landeros insistió en que a OPEcología se le está acabando el tiempo para sentarse a conveniar con PASA para utilizar su relleno sanitario, de no llegarse a un acuerdo, se actuará en consecuencia por parte del Ayuntamiento pues ya se estaría incumpliendo con un contrato.

"El día 4 tomaremos acciones jurídicas, ya no les va a quedar tiempo, ellos (OPEcología) quieren que todo sea de palabra, salen y piden perdón, yo no tengo porqué perdonarlos, la sociedad sí, se les está acabando el tiempo y lo peor del caso es que están queriendo levantar la basura a través de los medios de comunicación pidiendo perdón que no tienen que pedir, que se pongan a levantar la basura es lo que tienen que hacer".