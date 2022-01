Alcalde Gerardo Vargas Landeros se reúne con comisarios y comisariados de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Como parte de la estrategia de trabajo, esta mañana el alcalde Gerardo Vargas Landeros sostuvo un encuentro con comisarios y comisariados ejidales de la Sindicatura de la Villa de Ahome.

Durante la reunión, se buscó plantear las principales necesidades de cada uno de los asentamientos en donde los mismos representantes de ellas, establecieron su prioridad a nombre de los vecinos.

Entrevistado al respecto, el mandatario municipal sostuvo que este encuentro se trató de la primera reunión del Consejo Municipal de Bienestar, en la cual se plantearon muchas de las necesidades dichas por los mismos comisarios y comisariados.

“Ya tenemos un pequeño presupuesto, de una secretaría nada más, pero no está el presupuesto del deporte, faltan las diversas dependencias, la cosa es que estamos avanzando, poco a poquito, no nos pierdan la fe, no nos pierdan la esperanza”, manifestó.

El alcalde de Ahome se dijo agradecido con el apoyo que se tiene por parte de la ciudadanía y la confianza que le han dado al nuevo gobierno, explicando que se requiere el apoyo del Gobernador de Sinaloa, el doctor Rubén Rocha Moya, quien, dijo, ha sido muy solidario con el municipio de Ahome.

Agregó que para beneficio de los sectores más vulnerables las cosas son muy distintas a como eran hace dos meses, destacando que Sinaloa ha cambiado de una manera considerable, donde ahora manda el pueblo.