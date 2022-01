Alcalde Gerardo Vargas entrega equipo para los 22 dispensarios médicos de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Como parte del compromiso de atender y proteger la integridad física de los ahomenses, la tarde de este viernes, el alcalde Gerardo Vargas Landeros entregó equipo de sanitización y medicamento para 22 dispensarios médicos ubicados en las distintas comunidades del municipio de Ahome.

Durante el evento, el funcionario municipal reconoció la importancia que tiene de dotar de todo lo necesario estos espacios, sobre todo, en este tiempo de contingencia sanitaria, es por ello que refrendó su compromiso de continuar equipándolos para que la atención que se brinde sea de calidad.

Compromiso

“Se compraron estos equipos, es más, me pidieron menos equipo pero le dije que no quería andar batallando, por eso se decidió comprar uno por sindicatura en el caso de las máquinas sanitizantes y los que ya tienen que se quedaran aquí en la ciudad, la inversión, entre estas máquinas y los medicamentos que vamos entregar, son, en el año, como 5 millones de pesos, pero si se requiere más, reitero, no vamos a tener límite para atender el tema de salud”, indicó.

En ese sentido, reconoció que uno de las necesidades que existen en la zona rural además de los servicios públicos, es el tema de la salud, tema que aseguró, se atenderá.

“En mis recorridos de campaña lo que más me pedían era que los dispensarios médicos tuvieran por lo menos una aspirina, no puede ser, para qué hacen esos elefantes médicos si no van a tener médicos, enfermeras y medicamentos, hoy estamos en la Cuarta Transformación, hoy tenemos esas ambulancias y tenemos un gran equipo médico disponible para poder atender y no quisiera saber que en alguno de los 22 dispensarios médicos no hay medicamento porque dinero si hay”.

Evento de entrega de equipo para los dispensarios médicos de Ahome. Foto: Jorge Cota/ Debate

Atención

Por su parte, Ramón López Félix, director de Salud Municipal de Ahome, se dijo contento de poder dotar de este equipo a los dispensarios que añadió, son de gran importancia para los vecinos de las comunidades en donde se encuentran.

“Muchas gracias señor presidente por estos equipos y el medicamento y a los regidores por el apoyo que hemos tenido. Iniciamos en noviembre con un problema de salud con dengue hemorrágico, en ese momento les hablé de la importancia de poder responder de manera inmediata y es lo que estamos haciendo”.