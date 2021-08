Alcalde Juan Fierro garantiza una transición armoniosa en Ahome, Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- El proceso de transición debe y tiene que darse de manera armoniosa no sólo por el bien de las administraciones sino del mismo pueblo de Ahome, sostuvo Juan Francisco Fierro Gaxiola.

En ese sentido, aseguró que este proceso tendrá que darse en total apego a la ley y ello implica realizarlo en el momento en que se establece legalmente, es decir, este proceso podría iniciar al término de la administración.

“No puedo brincarme la ley como servidor público, es mi deber cumplir con la ley pero la transición se va a dar y se va a dar de manera armoniosa, no somos guerrilleros, somos políticos, somos profesionistas y vamos a hacer las cosas bien como se deben de hacer. Hay una relación institucional (con Gerardo Vargas Laderos), una buena relación, no hay ningún problema, incluso me felicitó y le agradecí y le agradezco públicamente en este momento su felicitación por mi designación como alcalde”, indicó.

Asimismo, señaló que el acercamiento con el alcalde electo no se definirá si uno u otro propicia el encuentro, sino que insistió en que habrá que darse en los términos establecidos en los reglamentos.

“El acercamiento se va a dar de manera natural, ahorita estamos muy ocupados en atender la contingencia, en que la población de Ahome no se le detengan sus apoyos, los programas sociales y creo que eso es lo primordial, el acercamiento se va a dar de manera natural el que se dé por parte mía o de él creo que eso es irrelevante”.

Fierro Gaxiola sostuvo que el Ayuntamiento se entregará con buenas finanzas y para ello añadió que ya está trabajando a fin de conocer la situación real del municipio dado que estuvo fuera de la función pública cerca de seis meses.

“El Ayuntamiento lo vamos a entregar de buena manera con finanzas sanas estamos trabajando en eso, me estoy actualizando ya porque si bien es cierto trabajé en la administración ya tenía seis meses fuera, nos estamos actualizando en la información para entregar de manera sana. Estén tranquilos que ya empezamos a tomar las riendas de manera responsable, vamos a cuidar cada detalle los servicios públicos, vamos a poner el empeño para que estos meses sean de beneficio”.