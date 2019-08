Alcalde ahora sí avisa su salida del municipio

Los Mochis, Sinaloa.- A diferencia de otros momentos, el alcalde de Ahome Manuel Guillermo Chapman Moreno ahora sí avisó con anterioridad sobre su ausencia del municipio de Ahome.

Así quedó constatado en el oficio número 690/2019 expedido el pasado 6 de agosto girado a la sindica procuradora Angelina Valenzuela Benítes y al Cuerpo de Regidores.

Datos

De acuerdo al documento el mandatario municipal únicamente hace del conocimiento sobre su ausencia a partir del día 7 de agosto del presente año sin especificar el número de días que estar afuera de Ahome, únicamente justifica su salida por supuestas diligencias del interés del municipio en la ciudad de México.

Sobre este documento, la sindica procuradora explicó que el alcalde no está pidiendo permiso sino que únicamente está avisando sobre su salida, esto en el entendido de que no excederá de los 5 días, de lo contrario, el funcionario tendría que haber solicitado un permiso ante el Cabildo.

Documento presentado por Chapman. Cortesía

"No está pidiendo permiso solamente está avisando que va a salir en base a unos numerales que él pone, dice que se ausentará a la Ciudad de México y no dice tampoco por cuántos días pero esto fue entregado el día 6 de agosto para que se haga efectivo a partir del día 7, otras veces no ha avisado pero no han excedido de más de cinco días, aunque aquí no establece cuántos".

La funcionaria indicó que desde que inició la administración, es la segunda vez que el alcalde avisa sobre su ausencia.

"Este permiso la verdad es que no dice cuántos días, me supongo que tiene que ser menor a lo que el Cabildo puede otorgar porque recordemos que si son más de 5 días, el Cabildo tiene que otorgar el permiso, autorizarlo pero la verdad es que desconozco esto, nada más recibí la notificación".

Cabe mencionar que la última actividad pública de Chapman Moreno fue el pasado lunes.