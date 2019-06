Alcalde anuncia cambios en su gabinete

Los Mochis.- Por no estar a la altura de las demandas ciudadanas y al ritmo que la función pública exige, en los próximos días se realizarán cambios en los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel, anunció Manuel Guillermo Chapman Moreno.

El alcalde de Ahome omitió los detalles; sin embargo, reiteró que esta decisión no está a discusión pues a su percepción, se les dio el tiempo suficiente para dar resultados.

“Lamentablemente varios de ellos no estuvieron a la altura de las demandas ciudadanas no cumplieron con las expectativas de los requisitos necesarios de los ciudadanos en Ahome por ello en el transcurso de la semana nombraré a nuevos compañeros colaboradores en el gobierno municipal de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel”, señaló.

De igual forma, sostuvo que estos cambios son parte del funcionamiento de un gobierno que busca dar resultados.

“Esto es para continuar dando respuesta como nunca se había hecho anteriormente a las demandas sociales. Ya no más favorecidos, ya no más instrumentos del gobierno para uso exclusivo para determinadas familias de Los Mochis y ya no más, nunca más, permitan ustedes ciudadanos que se repitan las malas prácticas de los gobiernos anteriores”.