En dos meses de 2018, el alcalde de Ahome, Billy Chapman, gastó $30 millones que deberá solventar

Los Mochis, Sinaloa.- Al término de la pasada administración (31 de octubre del 2018) el municipio de Ahome contaba con un saldo a favor de 18.6 millones de pesos. Por tanto, el endeudamiento que acentúa el Congreso del Estado en la revisión de la cuenta pública corresponde a los dos primeros del actual gobierno municipal, correspondiente a noviembre y diciembre del 2018.

De acuerdo al informe presentado por la Auditoría Superior del Estado a la Comisión de Fiscalización del recinto legislativo estatal, al corte del 31 de diciembre del 2018, se tuvo un pasivo sin fuente de pago de poco más de 11 millones 800 mil pesos. Esto significa que la administración que encabeza Manuel Guillermo Chapman en sólo dos meses generó deuda de más de 30 millones de pesos porque se gastó sin comprobarse el monto que se dejó disponible (18.6 mdp), más el faltante sin comprobante de pago.

Se dejó saldo a favor

Según el exdirector de Egresos en la pasada administración, Anselmo Acosta Bojórquez, al finalizar la anterior administración se buscó dejar las cuentas saldadas, con finanzas sanas. “Soy respetuoso de lo que mencionan los diputados. Yo sólo puedo decir que fuimos muy responsables en el manejo de los recursos, tan ese así que dejamos un saldo a favor de más de 18 millones de pesos que esta administración tendrá que solventar en qué se los gastó.”

En ese sentido, comentó que al gobierno al que representó sólo le quedan 4 observaciones por cumplir, las cuales quedarán subsanadas sin ningún problema ya que se tiene la información que la sustenta. “Traemos solamente 4 observaciones en las que estamos trabajando, las cuales nos presentan como en las que pudiera haber daño al erario, pero ya estamos comprobando esos puntos en los cuales se habla de poco más de 474 mil pesos. El resto de las observaciones ya le tocará a la actual administración subsanarla. Repito, nosotros dejamos una finanzas sanas”.

No se aprobó

Como se informó, la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado no aprobó la cuenta pública de Ahome por varios puntos: presenta pasivos sin fuente de pago por once millones ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos seis pesos. Destinó al gasto corriente 5 millones 178 mil 159 pesos con 94 centavos, del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Sinaloa, le adeudaba 5 millones de pesos. No se aportaron Comprobantes Fiscales Digitales por Internet por un millón 296 mil 648 pesos cubiertos al Centro Estatal de Evaluación y Confianza por concepto de diversas evaluaciones a personal activo de Seguridad Pública. No se presentó evidencia justificativa del gasto por un millón 703 mil 385 pesos aplicado en Actividades Cívicas y Culturales.

Documento de la Auditoría Superior del Estado a Ahome en el año 2018. Foto: EL DEBATE

El documento de la ASE especifica que al 31 de octubre Ahome tenía 18.6 millones a favor, pero al 31 de diciembre ya tenía -30.4 millones, una pasivo sin fuente de pago de 11 millones de pesos. Foto: EL DEBATE

Regidores del PAS piden reforma a la Ley de Auditoría

Regidores del PAS pidieron que se reforme la Ley de Auditoría del Superior del Estado, para ampliar el plazo para votar los dictámenes de las cuentas públicas del 31 de julio al 31 de octubre. En conferencia de prensa ofrecida virtual, a través de la plataforma zoom, el regidor Fernando Arce precisó que de esta forma se eficientaría sustancialmente la labor de fiscalización de los dineros del pueblo, pues los diputados dispondrían de dictámenes con información definitiva sobre los elementos a ponderar para votarlos.

Explicó que la iniciativa consiste en cambiar a fecha límite para que el Congreso vote los dictámenes que la Comisión de Fiscalización elabore respecto de los informes de la Auditoría Superior del Estado, recorriendo este plazo del 31 de julio, como está establecido actualmente, al 31 de octubre de cada año.

“Tenemos a bien exhortar respetuosamente al Honorable Congreso del Estado, para que se realicen las modificaciones legales necesarias, a efecto de que eficientar el procedimiento establecido para el ejercicio de la facultad de fiscalización por parte del Congreso del Estado”.

