Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros da negativo en prueba Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Visiblemente contento pero no confiado, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros dio a conocer que resultó negativo en la prueba Covid que se realizó el pasado 4 de enero.

Mostrando los resultados en su teléfono celular, el funcionario municipal dijo que aunque no tiene está enfermedad no se debe de bajar la guardia, especialmente en estos días en donde se espera un repunte de casos de manera considerable.

"La indicación es cuidarnos todos pero no nada más los funcionarios y no todo la sociedad. Empiezo por el secretario del Ayuntamiento, le sigo con el director de Normatividad, Karen la asistente de presidencia, el director Jurídico, hasta ahorita cuatro. En el caso particular de Karen había salido a Culiacán a pasar fin de año y a su regreso sintió incomodidades y salió positiva, tengo comunicación con Genaro García y el licenciado no con el director de Normatividad quiénes están perfectamente bien".

El funcionario municipal aseguro que todas las oficinas están sanitizadas y existe la instrucción de hacerlo permanentemente no sólo para proteger a los trabajadores de Palacio sino también a toda la ciudadanía que acude a realizar diversos trámites.

Asimismo aseguró pidió a sus funcionarios que se realizaran la prueba aún cuando no presentaran ningún síntoma, esto como medida preventiva.

"Va empezando la cuarta ola y depende de nosotros que sea grande o pequeña. La instrucción fue que todos se la hicieran (la prueba) que era algo necesario por su salud, es una parte de su responsabilidad, sino al día de hoy cuando menos para el día de mañana todos debieron habérsela hecho".