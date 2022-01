Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, da positivo a Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- A través de un video, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, informó que este martes 11 de enero dio positivo a Covid-19.

Ante los eventos públicos que ha tenido en días pasados, tomó la decisión de estarse efectuando la prueba de manera constante y aunque había resultado negativo, la última muestra arrojó un resultado diferente.

Ante ello, dijo, tomó con responsabilidad quedarse en su casa para evitar más contagios y atender las recomendaciones médicas.

"Buenos amigas y amigos de mi bello municipio de Ahome, le saluda su amigo el presidente municipal Gerardo Vargas Landeros, para informarles que de manera habitual he considerado estarme haciendo análisis para ver cómo vamos con el coronavirus porque he estado en contacto con la gente, el día de hoy me lo tomé nuevamente y me informan que salí positivo, la verdad me siento perfectamente bien", dijo.

Cabe mencionar que además del alcalde otros funcionarios de primera nivel han resultado también positivos.