Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas, se recupera de cirugía

Los Mochis, Sinaloa.- A dos días de haberse sometido a una cirugía por una hernia hiatal, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, dio a conocer que su recuperación va muy bien y ya se encuentra en su casa.

A través de un video, el funcionario municipal agradeció al equipo médico que estuvo al pendiente de su salud, así como a la ciudadanía que se ha preocupado por él en este proceso.

“Muy buenos días de mi municipio de Ahome, de mi estado de Sinaloa y muchas partes del país que han estado muy pendiente de mi cirugía, hace 36 horas pasé por el quirófano por una hernia hiatal. Me siento muy bien, estoy perfectamente bien, al cuerpo médico que me atendió mi reconocimiento para ellos, me dicen que todo salió y fue todo un éxito afortunadamente”, indicó.

Asimismo, señaló que está en compañía de su familia en este proceso de recuperación haciendo hincapié en que el tiempo que necesite estar fuera de sus funcionarios, estará muy al pendiente de las necesidades del municipio.

“Aquí estoy ya en casa, con mi familia recuperándome, voy a estar unos días por supuesto bien atento a lo que es mi responsabilidad en el Ayuntamiento y poco a poco les estaré informando de cómo van los avances de mi salud. Muchísimas gracias a todos por sus cuidados, por sus mensajes, oraciones por sus buenos deseos, gracias y espero saludarlos pronto, un abrazo”, finalizó.