Alcalde de Ahome adelanta posible desfalco de 60 mdp en la Japama

Ahome.- Este lunes, el alcalde de Ahome Billy Chapman adelantó que de acuerdo a esta auditoría se encontraron más de 100 anomalías, de las cuales, se desencadena un valor de cerca de 60 millones de pesos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama).

“La auditoría que realizó está arrojando que las más de 100 anomalías que detectamos en todos los mecanismos de operatividad de la Japama podrían tener un valor de más de 60 millones de pesos y solamente estoy hablando de un año fiscal auditado”.

El funcionario municipal hizo hincapié en una investigació que se realizó dentro de la paramunicipal previo a la que encabezó Sergio Leyva, en la cual se detectó un mal manejo de al menos 1 millón de pesos, de lo cual, ya se desprendieron consecuencias y procedimientos legales.

Incluso, dijo que pudo haber contratado a un despacho de más categoría y más conocimiento; sin embargo, dijo que esto no fue así debido a que no se tenía dinero.

“Pude pero tengo que ser realista, claro que pude haber contratado a un despacho de más categoría, con mas renombre pero mis finanzas no me dan para eso, yo tenía que contratar lo mejor que está a la mano local y que me generara a mi la confianza suficiente para poder implementar por primera vez, una auditoría seria como no tiene un precedente”, enfatizó.