Alcalde de Ahome advierte que no solapará nada a sus servidores públicos

Los Mochis, Sinaloa.- Aunque confirmó que sus funcionarios tienen su respaldo, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, aseguró que en caso de que alguno incurra en una falta, no intervendrá ni abogará por ellos.

Con respecto a los escándalos en dependencias como Seguridad Pública, Japama y Salud Municipal afirmó que ya están bajo investigación, proceso que dijo, no puede ni debe entrometerse.

Cabe mencionar que recientemente policías fueron acusados de robar fierro viejo y otros de extorsionar, dos empleados de Japama fueron señalados de robar una secadora de ropa y un directivo de Salud Municipal fue acusado de abuso de poder.

“Yo no tengo ninguna duda que los directivos de estas dependencias tanto de Japama, Seguridad Pública, Salud estén haciendo un trabajo que no corresponda, al contrario, yo me siento muy orgulloso del trabajo de cada uno de ellos y se que están comprometiéndose”, indicó.

Sin embargo, reconoció que por más empeño y buena conducta que pongan los altos mandos, es difícil controlar el actuar de los trabajadores.

En ese sentido, aclaró que cada trabajador de la administración municipal, sin importar el cargo, es responsable de sus actos.

“Es muy difícil poder hacerse responsable de la conducta de cada uno de los servidores públicos, yo no soy responsable de las conductas de mis funcionarios del gabinete, cada quien es responsable de su circunstancia, tendrá que hacerse responsable y pagar las consecuencias”.

Por último, advirtió que aquel funcionario que vaya en contra de lo que dicen los reglamentos y la ley, tendrá que salir del gobierno de forma inmediata.

“Yo no soy responsable de ellos, si alguien me hace quedar mal derechito lo mando a su casa, lo mando con la autoridad competente”.