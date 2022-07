Alcalde de Ahome anuncia posibles cambios en su administración

Los Mochis, Sinaloa.- Con el propósito de mejorar el funcionamiento de la administración municipal, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, anunció que pudieran darse algunas salidas y enroques en su gabinete.

El funcionario municipal se refirió a los recientes cambios en el IMDA en donde salió Aureliano Valenzuela y llegó Felipe Juárez quien se desempeñaba como titular de COMUN afirmando que se está en un proceso de reajustes que pudieran implicar más áreas.

“Estamos haciendo un proceso de reajustes en más áreas, denme la oportunidad, un par de días más para informarles sobre los cambios y reajustes que vamos a hacer en esas dos dependencias. Habrá más cambios, enroques y ajustes, unos se quedarán, otros se irán a otras áreas pero al final de cuentas lo que quiero es darle un nuevo impulso a esta administración”, abundó.

Asimismo, reconoció que hay muchas áreas de oportunidad haciendo énfasis en que muchos de sus colaboradores han dado mucho más de lo que esperaba y lo resultado están ahí.

“Hay otros que han hecho buena labor pero que no van con la dinámica que lo requiere la sociedad, que les falta el empujón, no han hecho mal su trabajo pero a mi me interesa que vayan al ritmo de la sociedad, al ritmo de las necesidades que tenemos”.

Por último, a pregunta expresa aseguró que Julio César Romanillo Montoya, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana tiene todo su respaldo y apoyo. “Todo mi apoyo para él, la verdad es que mi respeto”, enfatizó.