Alcalde de Ahome avala a funcionarios tras los escándalos

Los Mochis, Sinaloa.- Una sacudida mayor de sus principales colaboradores en el gabinete no la va a dar el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Cuando menos por el momento...

Con la salida de Juan Manuel Figueroa Fong como subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana de Ahome se va a quedar, ya que no contempla remover ni al secretario de esta corporación, Julio César Romanillo, ni al gerente general de la Japama, Raúl Pérez, ni al director de Salud, Luis Pablo Urcisichi, pese a los escándalos que en estas dependencias se han dado porque su personal está denunciado, unos tras otros en los últimos días, por robo y abuso de poder.

Les dio el voto de confianza.

“Yo me siento muy orgulloso del trabajo de cada uno de ellos y sé que están comprometiéndose”, definió ayer el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Aclaró que en lo particular no meterá las manos por ningún integrante de su gobierno sin importar quién sea ni qué cargo ocupe.

Responsabilidades

Aseguró que por más empeño y buena conducta que pongan los altos mandos, es difícil controlar el actuar de los trabajadores, por lo que aclaró que cada uno estos de la administración municipal, sin importar el cargo, es responsable de sus actos.

“Es muy difícil poder hacerse responsable de la conducta de cada uno de los servidores públicos. Yo no soy responsable de las conductas de mis funcionarios del gabinete, cada quien es responsable de su circunstancia, tendrá que hacerse responsable y pagar las consecuencias”, mencionó.

Cambios en la SSP

Con el respaldo encima, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Julio César Romanillo, adelantó que vienen más cambios en la corporación aunque omitió cargos y nombres.

“Vamos a realizar aquí algunos cambios. Vamos a iniciar en la ciudad, necesitamos modificar ahí unos cuadros, unos perfiles y todo para mejorar el área operativa y a los policías preventivos”, abundó.

Sobre las múltiples denuncias de robo contra los policías, Romanillo dijo: “yo, como titular, no participó y no estoy de acuerdo en este tipo de situaciones y por supuesto que tampoco se van a solapar, no puedo hacerlo; en el momento que yo solape quiere decir que estoy de acuerdo”. Por eso señaló estar tranquilo.

De la misma manera

El que también se dijo tranquilo es el gerente general de la Japama, Raúl Pérez, ya que su trabajo es lo que lo respalda. Sin embargo, consideró que su permanencia en la paramunicipal está en manos del alcalde.

“Aquí no hay de otra que aplicar la disciplina como lo marca la ley y el contrato colectivo de trabajo para que los trabajadores no se relajen y hagan cosas indebidas”, señaló.

Una de ellas es la del trabajador acusado de robo de una secadora de ropa en una casa en Urbi Villa del Bosque.

Expuso que está siendo investigado y el resultado y sanción “no será negociable”.

Ir más lejos

Por su parte, Ramón Alberto Velderráin, de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados, señaló que el alcalde Gerardo Vargas está haciendo lo correcto al haber hecho cambio en Seguridad Pública. Sin embargo, consideró que debe de ir más allá para que haya un antecedente de que los funcionarios están para servir a la sociedad.

Contexto

Japama, Seguridad y Salud envueltos en escándalos

Durante las últimas dos semanas, las dependencias de Japama, Seguridad Pública y Salud Municipal han sido blanco de críticas y cuestionamientos. Y es que trabajadores de todos estas han sido señalados de actos indebidos que van desde policías acusados de robar fierro viejo o de realizar un secuestro exprés, empleados de la Junta de Agua también señalados de robarse una secadora de ropa en un domicilio en el fraccionamiento Urbi Villa del Bosque y hasta un directivo de Salud acusado de abuso de poder. El alcalde Gerardo Vargas Landeros ha instruido a los titulares de estas dependencias remitir a los involucrados a los órganos internos y la Fiscalía del Estado. En estas condiciones, Juan Manuel Figueroa Fong salió como subsecretario de Seguridad Pública.