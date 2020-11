Alcalde de Ahome no explica por qué no recibieron a representantes de Mi Salud

Los Mochis, Sinaloa.- “El presidente municipal debe conducirse conforme a la ley y reglamentos del municipio de Ahome. Me toca ser el ejemplo. Creo que siempre lo he hecho de esa forma, y mis colaboradores tienen el mismo sentido legal, jurídico, social y administrativo de trabajar únicamente bajo las directrices que va instruyendo al día su presidente municipal”, respondió Manuel Guillermo Chapman Moreno al ser cuestionado sobre la negativa de sus funcionarios de recibir a representantes de Mi Salud para finiquitar el trámite de licencia de uso de suelo y después intentar exhibirlos en rueda de prensa como desinteresados en resolver la situación.

El presidente municipal de Ahome consideró que debe haber un malentendido en el tema, y advirtió que en su momento presentará más información al respecto.

“Debe haber un malentendido. En su momento voy a compartir información que habrá de aportar mayores datos sobre esta situación en particular, pero también es muy importante que se sepa y se dé a conocer. Eres un gran medio y ojalá lo digas, que ese lugar, esa construcción, ese edificio, esa empresa, Mi Salud, no cuenta, no tiene licencia de uso de suelo”, sostuvo.

En ese sentido, añadió que ningún negocio, ninguna empresa, puede operar sin licencia de uso de suelo. Sin embargo, evitó aclarar por qué sus funcionarios no quisieron recibir a los representantes de Mi Salud el pasado jueves a las 12:30 horas, como había citado el director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Carlos Grandío Navarro, quien minutos después de haber negado la entrada a su oficina (notario dio fe), intentó afirmar que no habían acudido ni querido firmar la carta compromiso, un documento que nunca vieron los representantes de Mi Salud porque en la cita sólo les dijeron, sin entrar, que lo vieran en una rueda de prensa una hora más tarde, donde leyeron el documento hecho por ellos.

“No estamos hablando de una renovación, estamos hablando que no tienen desde el 2018 la licencia de uso de suelo. Jamás cumplieron con los reglamentos vigentes en el municipio de Ahome. Cuando uno abre un negocio es lo primero que hace, informarse cuáles son los requisitos legales para poder abrir un negocio, eso es antes de hacer una inversión”, precisó.