Alcalde de Ahome no participará como aspirante a consejero de Morena

Los Mochis, Sinaloa.- Luego de que apareciera en la lista de los aspirantes a consejeros distritales de Morena, Gerardo Vargas Landeros aseguró que no participará cómo contendiente y que incluso, no fue él quien se registró sino que lo hizo alguien cercano a su equipo como un acto "de buena voluntad".

Entrevistado al respecto, el alcalde de Ahome sostuvo que no puede formarte parte de dicho proceso interno del partido de Movimiento de Regeneración Nacional pues en este momento tiene una responsabilidad que atender, la presidencia municipal.

"Efectivamente hay varios funcionarios que se registraron, alguien tuvo voy a decir, la cortesía o buena voluntad de registrarme cuando yo no lo hice de manera personal pero eso es lo de menos tampoco me molesta que lo hayan hecho pero yo me descarto para cualquier posibilidad de que vaya a ser votado ahí, ya se lo dije yo a las gentes que están participando, que a mí me dejen fuera, mi obligación y mi compromiso es ser alcalde de Ahome", sostuvo.

Asimismo, informó que si alguien de los servidores públicos resulta electo, tendrá que dejar su cargo de forma inmediata y es que dijo, no pueden tener la responsabilidad de una dependencia y la demanda que implica el trabajar para el partido.

“Todos (los funcionarios) tuvieron la libertad de hacerlo (registrarse) pero en el momento en que ellos salgan o de alguno de ellos sale electo tendrá que separarse del cargo, por lo pronto ya lo hicieron (el registrarse) espero que ninguno de ellos salga votado y si salen tendrán que dejar el cargo”, mencionó.

De igual forma, insistió en que su registro no le genera molestia; sin embargo, afirmó que giró instrucciones de que su equipo tiene prohibido pedir el voto para él o cualquiera de los funcionarios que si se registraron.

Te recomendamos leer:

“Di la orden de que tienen prohibido decirle a la gente que voten por mí, lo dije desde el momento en que me enteré que me habían registrado, ayer tuve una reunión para revisar este tema y hoy en la tarde voy a tener otra para ver que haya quedado claro y que lo bajen a todos los dirigentes en la zona urbana como rural para que ellos tomen su decisión y no se vayan primeramente por mi persona, que no vayan a pensar que viene Gerardo y que vayan a votar por mí”, abundó.