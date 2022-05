Alcalde de Ahome no puede influir en caso de mujer policía

Los Mochis, Sinaloa.- Existe una total apertura para recibir a la policía municipal Dignora Valdez López y escuchar su caso; sin embargo, la figura de presidente municipal no tiene injerencia ni poder para influir en una decisión que le compete única y exclusivamente a la Comisión de Honor y Justicia, afirmó Gerardo Vargas Landeros.

El alcalde de Ahome se refirió a la denuncia interpuesta por la agente por acoso sexual en contra de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana afirmando que existe el compromiso de hacer respetar y valer los derechos de las mujeres, especialmente en este caso.

“Declaro las puertas abiertas de esta presidencia municipal para atenderla a ella y a todas las funcionarias públicas que se haya sentido agraviadas por algún servidor público o de la sociedad. Me han traído oficio, si solicitando que yo atraiga este caso que es un tema que no puedo hacer porque está fuera de mis facultades como servidor público, la Comisión es la responsable y así lo marca la ley”, indicó.

Leer más: Gerardo Vargas Landeros ignora a mujeres policías de Ahome

De igual forma, comentó que de acuerdo a información que se le ha hecho llegar, a Valdez López ya se le atendió por parte de la Secretaría de la Mujer, la síndica procuradora Cecilia Hernández Flores, el mismo secretario de Seguridad Pública, Julio César Romanillo y la regidora Ofelia Rodríguez que es la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Ayuntamiento.

“Todo mundo la ha atendido, si no la he atendido yo es porque no lo ha solicitado ninguna entrevista conmigo, eso si quiero que quede claro, quiero ser muy contundente, yo hice un compromiso con las mujeres para que no se repitan estas acciones ilícitas en mi administración y darle seguimiento a las causas que jurídicamente proceda, no lo voy a hacer bajo ningún ángulo que la ley no me lo permita”, enfatizó.

En ese sentido, la invitó a través de EL DEBATE a reunirse de manera personal el día y la hora que la agente así lo considere para analizar el tema y buscar alternativas de solución, que dijo, es un caso que no compete de su administración, es decir, desde hace varios años se tiene esta lucha por parte de ella.

Leer más: Sin resolverse denuncia por acoso a policía municipal de Ahome

“También tengo el reporte que hay otras mujeres policías que se han quejado de ella, se han deslindado porque dicen que habla en nombre de ellas, creo que no es un tema que debamos dirimir en los medios de comunicación pero si así lo quiere no tengo ningún inconveniente pero es la parte jurídica la que se tiene que hacer cargo de eso que eso es muy claro, pero reitero, mi disposición a que se arregle”.